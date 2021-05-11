Kocaeli’de yüzlerce dosya faili meçhul kaldı

Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın 2020 yılı faaliyet raporu yayınlandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, 2020 yılı faaliyetlere ilişkin, “2020 yılında Adalet Bakanlığımızın talimatıyla 2 büro daha katılmış; mağdur kadınlar ile çocukların ve diğer kırılgan grupta yer alan mağdur kişilerin iyileştirici ve destekleyici hizmet almaları ve gerektiğinde ilgili kurumlara yönlendirilmeleri için Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü, Seri Muhakeme Bürosu faaliyete geçirilmiştir. Kocaeli Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün faaliyette olduğu hizmet binasının daha geniş kullanım alanına sahip olan ve önceki konumunun tam karşısında yer alan bir binaya taşınması olmuştur. Covid-19 salgınının yayılmasını azaltmak amacıyla, adliyelerimizde, adliyemize bağlı birimlerimizde ve ceza infaz kurumlarımızda pandemi koşulları çerçevesinde birçok önlem hayata geçirilmiştir” dedi.

ÇOK SAYIDA FAİLİ MEÇHUL DOSYA

Yayınlanan faaliyet raporunda en çok karşılaşılan suç türlerinde soruşturmanın bitirilme süreleri ortalamasında ‘Taksirle Bir Kişinin Yaralanmasına Neden Olma’ suçu 30 gün, ‘yaralama’ suçu 75 gün olarak belirtildi. Hakaret suçundan 175, tehdit suçundan 144, basit yaralama suçundan 95, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 42, taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 236, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 403, uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak suçundan 6, dolandırıcılık suçundan 313, mala zarar verme suçundan 265 dosya faili meçhul kaldı.

EŞYA ÜZERİNDEN TASARRUF SUÇUNDAN 517 DOSYA

Dosyalar arasında kişilerin huzur ve sükûnunu bozma suçundan 142, resmi belgede sahtecilik suçundan 136, uyuşturucu ticareti suçundan 34, alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma suçundan 5, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 155, görevi kötüye kullanma suçundan 133, iftira suçundan 39, kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçundan 517, güveni kötüye kullanma suçundan 34, yaralama suçundan 17, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma suçundan ise 5 dosya da faili meçhul olarak yer aldı.

ÇOCUKLARIN EN ÇOK BULAŞTIĞI SUÇ ‘BASİT YARALAMA’

Soruşturma dosya sayısı 2020 yılında düştü. 2018 yılında soruşturma dosya sayısı 39 bin 548 iken, 2019 yılında 33 bin 576, 2020 yılında ise 31 bin 450 olarak açıklandı. Adliye personel çalışanları arasında kadın ve erkek personel sayılarının ise birbirlerine yakın olduğu belirtildi. 12-15 yaş arası ve 16-18 yaş arası çocukların en çok ‘basit yaralama’ suçundan yargılandığı tespit edilirken, 19 yaş üstü şahısların ise hakaret suçundan yargılandığı belirtildi. 18 bin 298 dosyaya kovuşturmaya yer olmadığı (takipsizlik) kararı verildi.

KÖRFEZ VE KARAMÜRSEL’DE BASİT YARALAMA

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nda dolandırıcılık suçundan 36 dosya faili meçhul kalırken, 12-15 yaş arasında çocukların bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan, 16-18 yaş arası çocukların basit yaralama suçundan, 19 yaş üzeri şahısların ise hakaret suçundan yargılandığı belirtildi. Karamürsel Cumhuriyet Başsavcılığı’nda hırsızlık suçundan 9 faili meçhul dosya bulunurken, 12-15 ve 16-18 yaş arası çocukların basit yaralama suçundan, 19 yaş üstü şahısların ise hakaret ve basit yaralama suçundan yargılandıkları belirtildi.

GÖLCÜK’TE YARALAMA, KANDIRA’DA HIRSIZLIK

Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı’nda dolandırıcılık suçundan 42 faili meçhul dosya bulunurken, 12-15 ve 16-18 yaş arasının yaralama suçundan 19 yaş üstünün ise hakaret suçundan yargılandıkları belirtildi. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı’nda taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma suçundan 37 dosya faili meçhul kalırken, 12-15 arası bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan, 16-18 yaş arası ve 19 yaş üstü basit yaralama suçundan yargılandı.