‘’Yürüyüş yoluyla hayata daha fazla yer açıyoruz’’

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit ilçesinde Tarihi Yürüyüş Yolu’nu sil baştan düzenleyecek olan Yeni “Yürüyüş Yolu” projesi için gerçekleştirilen altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İzmit merkezinde yer alan Yürüyüş Yolu’nu cazibe merkezi haline getirecek dev proje hakkında İSU Genel Müdürü Ali, Sağlık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay ve teknik ekiplerden detaylı bilgi alan Başkan Büyükakın, “Altyapı çalışmalarının devam ettiği projemiz tamamlandığında, insanımızın yaşam kalitesini yükseltecek. İzmit ilçemize gerçekleştirdiğimiz Yeni Yürüyüş Yolu tamamlandığında yolumuz genişleyecek ve ferahlayacak. Çok daha güvenli dolaşım ve erişim sağlanacak” dedi.

“YÜRÜYÜŞ YOLU İNSANIMIZIN NEŞESİYLE DOLACAK”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit Yürüyüş Yolu'nda yapılacak proje kapsamında İSU Genel Müdürlüğü, Cumhuriyet ve Hürriyet Caddelerinde içme suyu hattı yenileme çalışmaları yapıyor. Çalışmalar kapsamında içme suyu hattının yanı sıra abone ve parsel bağlantı çalışmaları da yapılıyor. “Yürüyüş yolu ile caddelerde bulunan kanalizasyon hatlarının kazısız teknoloji ile kaplama işlemi çalışmalarını tamamlamıştık” diyerek inceleme sonrası açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Kocaelimiz ve İzmit ilçemiz açısından bu projemiz prestijdir. Yürüyüş youl araç sesleri yerine insanımızın neşesiyle dolacak. Bu projeyle hayata daha fazla yer açıyoruz” şeklinde konuştu.

“ASIRLIK ÇINARLARIN GÖLGESİNDE SERİNLEYECEK”

Esnafın mağdur olmaması için çalışmaların üç etaplı olarak gerçekleştirildiği projede öncelikle esnafın durumu gözetilerek kaldırımlar hızlı bir şekilde yapılacak. Proje kapsamında Yürüyüş Yolu’nda kamusal alan 26 bin metrekareden 36 bin metrekareye çıkarılacak çalışmada, yer altına alınan elektrik hatlarını da yerinde gören Başkan Büyükakın, çalışanlara kolaylıklar dilemeyi de ihmal etmedi. Bölgedeki esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, proje için yaptığı açıklamayı, “Alternatif yolları, servis hatları ve parklanmaların her detayını planladık. Bu projeyle yoldaki görüntü ve gürültü kirliliğine son vermek, yaya güvenliğini en üst düzeyde sağlamak için çalışıyoruz. Hemşerilerimiz tarihin içinden geçtiği bir yolda yürüyecek. Asırlık çınarların gölgesinde serinleyecek. Ve tarihin bir parçası olacaklar” diyerek tamamladı.