Çevre Mühendisleri Odası: İkizdere’ye taş ocağı halkı açlığa ve göçe mahkûm eder

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, yaklaşan 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 31 Mayıs - 5 Haziran Ekolojik Yıkım ile Mücadele Haftası nedeniyle bir açıklama yayımladı. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekolojik yıkıma dikkat çekilen açıklamada, İkizdere’de Cengiz İnşaat’ın yapmak istediği taş ocağı projesine karşı süren direniş hatırlatılarak şöyle denildi: “Bu yıl ekolojik yıkım ile mücadele haftasında İkizdere’deki mücadeleye omuz vermek, desteğimizi yükseltebilmek adına İkizdere özelinde tüm yıkım, talan projelerine karşı tüm Kaz dağlarına, Salda göllerine, Fırtına derelerine ve nicelerine doğru çağrımızı haykıracağız.”

Açıklamada, İkizdere’nin UNESCO tarafından dünyada korunması gereken 254 vadi listesinde yer aldığı ve doğal bir sit alanı olduğu belirtildi.

Çevre Mühendisleri Odası tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:

“Bu proje kapsamında yapılacak patlatma, malzeme taşınımı vb. faaliyetlerin neden olacağı çevresel etkiler daha önce bölgede yapılan pek çok benzer projede olduğu gibi bölgenin bitki örtüsünü yok edecek, sularını kirletecek, yaban hayatını olumsuz etkileyecek; böylece doğal sit alanı olan vadide geri dönülemez bir ekolojik yıkıma neden olacaktır.

Doğaya düşmanı bu proje aynı zamanda emeğin de düşmanıdır. Bölge halkının temel geçim kaynağı olan organik çay üretimi, arıcılık ve büyükbaş hayvancılığı, taş ocağının çevresel etkileri nedeniyle sona erecek; yöre halkı açlığa ve akabinde göçe mahkum edilecektir.

İkizdere örneğinde de olduğu gibi doğanın ve emeğin düşmanı pek çok projeye izin almak için yazılan ÇED Raporları, projelerin çevresel etkilerinin boyutlarını olduğundan çok daha düşük göstermekte, söz konusu etkilere önlem olarak oldukça yetersiz taahhütler içermektedir, dolayısıyla bilimsel değildir ve kabul edilemez!

İktidarın İkizdere’den, Mersin Akkuyu’ya, Hasan Keyf’den, Ergene Havzasına, Hewsel’den Kanal İstanbul’a kadar ülkenin dört bir yanında “kalkınma, ekonomik büyüme, 2023 hedefleri” propagandalarıyla gerçekleştirmeye çalıştığı rant ve yıkım projeleri, başta kendisine yakın Cengiz Holding ve türevleri olmak üzere sermaye gruplarını zenginleştirirken halkın geleceğini ve ekolojik yaşamın sürekliliğini yok etmektedir.

Rize’nin Pazar İlçesinin Haçapit Köyünde yapılan ve büyük ekolojik yıkıma neden olan taş ocağı engellenemediği için bugün İkizdere’de benzer bir yıkımı yapma gücünü kendinde bulan iktidar ve sermaye, yarın İkizdere’den aldığı güçle Kanal İstanbul ve başka büyük yıkım projelerini hayata geçirmek için attığı adımları sıklaştıracaktır.

Çevre Mühendisleri Odası olarak başta İkizdere mücadelesinin en önünde yer alan kadınlar olmak üzere tüm mücadele edenleri selamlıyor, tüm yurdu bu mücadeleye sahip çıkıp; büyütmeye çağırıyoruz.

Bizler bir kez daha ilan ediyoruz ki tüm mesleki birikim ve becerilerimizle emeğin, bilimin, doğanın ve İkizdere halkının yanında; iktidarın yıkım politikalarının ve sermayenin nemalandığı rantın tam karşısındayız!"