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11 May 2021 - 13:42- Siyaset G: 11 May 2021 - 13:44

Ellibeş: “Kudüs’teki insanlık suçu durdurulmalıdır”
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AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İsrail polisinin, Mescid-i Aksa’da nöbet tutan Filistinlilere saldırısının insanlık suçu olduğunu belirtti. Ramazan Bayramı öncesi yaşanan hadiseler karşısında başta İslam Alemi olmak üzere bütün dünyanın bunlara dur demesi gerektiğini açıkladı. Ellibeş konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “İsrail'in uyguladığı terör ve işgale karşı İslam Alemi’nin artık tam bir bütünlük içinde, toplu hareket etme zamanı gelmiştir. Ancak daha önemlisi bu saldırılarda yaralanan masum kadın ve çocukların görüntüleri karşısında dünyanın da bu zulme artık sessiz kalmaması gerekir. Kudüs’te en ağır şekilde, bütün dünyanın gözü önünde büyük bir insanlık suçu işlenmektedir. Amasız, fakatsız bu bir zalimliktir. Kendini savunmaktan aciz çocukların üzerine mermi sıkmak hiçbir insanlığa sığmaz. İsrail, tarihin en barbar devleti olarak daima hatırlanacaktır. İsrail sadece Mescid-i Aksa'yı işgal etmiyor bütün insanlığı da bu zulmüyle katlediyor. İnsanlık onurunu çiğniyor, parçalıyor. Vicdanları ortadan kaldırıp, bu zulmü normalmiş gibi dünyaya kabul ettirmeye çalışıyor. Bu alçaklık karşısında sessiz kalmak mümkün değildir. Sözün bittiği yerdeyiz. İsrail’in derhal durdurulması gerekir.”
# Kocaeli

11 May 2021 - 13:42 - Siyaset

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