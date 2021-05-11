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11 May 2021 - 13:43- Siyaset G: 11 May 2021 - 13:45

Başkan Yıldızlı’dan Ramazan Bayramı mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, Ramazan Bayramı dolayısı ile bir mesaj yayınladı.
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Başkan Yıldızlı yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel duygularla yaşandığı Ramazan Bayramı’nı ne yazık ki bu yıl buruk bir şekilde karşılıyoruz. Pandemi sebebi ile canıyla cüzdanı arasında sıkışan vatandaşlarımız, kepenk açamayan esnafımız, iktidarın 130 TL’lik yardım bedeline mahsup olarak kapısına bıraktığı patates soğan ile kaderine terk ettiği halkımız bu bayram hem buruk hem de yalnız. Diğer yandan Suriye’deki askerlerimizden arka arkaya gelen şehit haberleri, Mescid-i Aksa’dan başlayarak İsrail’in Filistin halkına düzenlediği hain saldırdılar, Çin’in Uygur Türkleri’ne yönelik sürdürdüğü insanlık dışı işkenceler hepimizi derinden sarsıyor. Dilerim ki bu Ramazan Bayramı, tüm insanlık için barış ve huzur getirecek adımların atılacağı günlerin müjdecisidir. Dilerim ki bayram kul hakkı yiyenlerin, mazlumları darda bırakanların hesap vereceği günlerin müjdecisidir. Dilerim ki bu bayram tüm insanlığın iyiden ve adaletten yana olmak için uyanışına vesile olur. Ramazan Bayramı’nız mübarek olsun”
# yardım

11 May 2021 - 13:43 - Siyaset

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