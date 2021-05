Kadın Meclisleri: “Kararı toplum kabul etmedi”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri yeni mücadele hattını açıkladı. Yapılan açıklamada ise İstanbul Sözleşmesi’nin 10. Yıl dönümünde de sözleşmenin feshine dikkat çekildi. Yapılan açıklama da, “6284 Sayılı Kanun, Medeni Kanun, nafaka hakkı, boşanma hakkı ve daha nicesi. Sözleşmeden imzanın geri çekilmesi kararı alındı da ne oldu? Ne olmadı? Bu gayrimeşru kararı toplum kabul etmedi. Hukukçular tartışsa da kimse göğsünü gererek kararı savunamadı. En önemlisi İstanbul Sözleşmesi ruhuyla çıkan, 6284 Sayılı Kanun yürürlükte ve uygulanıyor. Kadınlar aman vermeden mücadele ediyor” ifadeleri kullanıldı.

“KANUN ÖNÜNDE HERKES EŞİTTİR”

Açıklamaların devamında, “Şiddete uğradıklarında karakola gidip korunmak üzere “bu benim hakkım” diyor. 6284’ü uygulamayan polis olunca herkesin gündemine giriyor. İçişleri Bakanlığı, sözleşmeden geri çekilinse de 6284’ü dikkatle uygulayacaklarını, kadınların yanında olduklarını söylemek zorunda kalıyor. Adeta çırpınarak, LGBTİQ hedef göstererek, fesih kararını anlatmaya çalışıyorlar.. Fiilen gökkuşağına yasaklar getirmeye kalktılar. O gökkuşağını dalgalandırmaya Konya’dan başladık, diğer ucu Antep’e kadar ulaştı. Anayasanın 10. maddesinde yazıyor, kanun önünde herkes eşittir, dedik. Kadınları ve LGBTİQ+’ları bu şekilde geriletmeye çalıştılar, yapamadılar.

“GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞTÜLER”

İstanbul Sözleşmesi fesih kararı sadece İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili bir karar değildi. Artık siyasi iktidar her karşılaştığı sorunu hukuksuzca Cumhurbaşkanı kararlarıyla, genelgelerle, fiili yasaklarla çözmeye çalışıyor. Direnenlerse iktidarın tüm hesaplarını boşa düşürüyor. Eylemleri valilik kararıyla engellemeye çalıştıklarında karşılarında “Anayasa’dan üstün değildir o karar.” diyenlerle karşılaştılar. Ülkenin dört bir yanında kadınlar, işçiler, gençler her türlü engele rağmen eylemler yaptı. Pandemi var sokağa çıkmak yasak dediler “peki neden işçiler her gün işe gitmek zorunda" diyenlerle karşılaştılar. “Vatandaşa yasak turiste serbest” uygulamalarıyla kendilerini gülünç duruma düşürdüler.

“YÜZLERİNE GÖZLERİNE BULAŞTIRDILAR”

Sokağa çıkma yasaklarını fırsat bilip İkizdere’ye iş makinelerini sokmaya çalıştılar köylülerin direnişi ile karşılaştılar. “Doğamızı hukuksuzca talan edemezsiniz” dedi orada yaşayanlar. Alkol satış yasağıyla yaşam tarzına müdahale etmeye kalktılar. Hukuksuz satış yasağını tanımayan “hani nerede yazılı karar?” diye soranlarla karşılaştılar. Ülkede yaşanan onca hak ihlalinin kimi zaman tek delilini yaratabilen “görüntü almayı emniyet genelgesiyle yasaklamaya çalıştılar. Anayasal bir hak olan haberleşme hürriyetini emniyet ortadan kaldıramazdı. Yüzlerine gözlerine bulaştırdılar.

“TÜM TOPLUM KAVRADI”

Bir toplumun, anayasasına, yasasına, sözleşmesine bu kadar sahip çıktığı görülmemiştir. Daha sayabileceğimiz nice Cumhurbaşkanı kararlarının, bakanlık genelgelerinin, valilik, kaymakamlık, il umumi hıfzıssıhha kararlarının Anayasa’nın üstünde olamayacağını tüm toplum kavradı. Bu yüzden kazanımlarımıza ve mücadelemize güveniyoruz. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kadın Meclisleri olarak temel hak ve özgürlüklerimiz için ve tüm toplumun iyiliği için “Anayasayı, yasayı, sözleşmeyi uygula” diyerek tüm illerde mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verildi.