Koronavirüs Kocaeli'de 1 can aldı

Kartepe Uzunbey Mahallesinde ikamet eden malülen emekli Rahim Pınar (49) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Rahim Pınar’ın cenazesi Uzunbey Camiinden alınarak Uzunbey Mezarlığında toprağa verildi.