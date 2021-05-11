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11 May 2021 - 16:22- Asayiş G: 11 May 2021 - 16:25

57 operasyonda 12 kişi tutuklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının haftalık bilançosu açıklandı. Son bir haftada Kocaeli genelinde düzenlenen 57 ayrı operasyonda 85 kişiye işlem yapılırken 12 kişi ise tutuklandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 3 Nisan - 9 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 54 ayrı operasyonda 139 kilo 350 gram eroin, 64 gram esrar, 15 gram skunk, 3 kilo 592 gram sentetik uyuşturucu, 775 adet uyuşturucu hap, 247 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca, 32 adet fişek, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 725 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 80 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı. Şüphelilerden 2 kişi adli kontrolle, diğer 63 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 12 gram esrar ve 157 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüpheliler hakkında serbest yargılama kararı verildi.
# Kocaeli

11 May 2021 - 16:22 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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