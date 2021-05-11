57 operasyonda 12 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 haftada yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 3 Nisan - 9 Nisan tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 54 ayrı operasyonda 139 kilo 350 gram eroin, 64 gram esrar, 15 gram skunk, 3 kilo 592 gram sentetik uyuşturucu, 775 adet uyuşturucu hap, 247 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza, 2 adet tabanca, 32 adet fişek, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5 bin 725 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 80 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı. Şüphelilerden 2 kişi adli kontrolle, diğer 63 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 12 gram esrar ve 157 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken şüpheliler hakkında serbest yargılama kararı verildi.