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11 May 2021 - 17:28- Gündem G: 11 May 2021 - 17:30

İçişleri Bakanlığı’ndan genelge! İşte muaf olacaklar...

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine bayram genelgesi gönderdi. Genelgeye göre, şehit aileleri, arife ile Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.
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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri” konulu genelge gönderdi.

Genelgede, ülkemizin bütünlüğü ve milletimizin birliği için canlarını feda ederek şehadet şerbetini içen aziz şehitlerin aileleri için dini bayramlar vesilesiyle gerçekleştirdikleri şehitlik ziyaretlerinin özel zamanlar olduğu belirtildi.

Devlet olmanın temel sorumluluğu şehit ailelerinin bu haklı taleplerine, salgınla mücadele tedbirlerini de göz önünde bulundurarak karşılık vermek ve onların gönül rahatlığıyla şehitleriyle buluşmalarını sağlamak olduğu belirtilen edilen genelgede şu ifadelere yer verildi:

* Şehit aileleri, Arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri açısından sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

* Bayram öncesinde valilik/kaymakamlıklar tarafından ilgili kurumlarla koordineli şekilde tüm şehit mezarlarının bakım/onarım çalışmaları ile temizlik işleri tamamlanacak.

* Şehit aileleri kabristan ziyaretlerine kendi istek ve imkanları doğrultusunda belirtilen günlerde diledikleri zamanda gidebilecek.

* Vali ve kaymakamların koordinasyonunda il/ilçe emniyet müdürlükleri veya jandarma komutanlıkları tarafından illerinde/ilçelerinde bulunan şehit aileleri ile önceden irtibat sağlanacak ve gerekli durumlarda şehit ailelerinin kabristan ziyaretleri için ulaşım aracı ve refakatçi personel görevlendirmesi yapılacak.

* Din görevlilerince şehitliklerde dua okunması için valilik/kaymakamlıklar tarafından il/ilçe müftülükleri ile gerekli koordinasyon sağlanacak.

* Şehit ailelerinin, şehitlik ziyaretlerinin huzur içerisinde gerçekleştirilebilmesi için vali ve kaymakamlar ile kolluk birimlerince gerekli hassasiyet gösterilecek.

11 May 2021 - 17:28 - Gündem

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