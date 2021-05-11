Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
11 May 2021 - 20:35- Gündem G: 11 May 2021 - 20:37

Vaka sayısı yeniden yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona verilerine göre, semptom gösteren bin 582 hastayla birlikte 14 bin 497 yeni vaka tespit edilirken 278 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında düne göre artış yaşandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 11 Mayıs Salı gününün verilerine göre 226 bin 452 testin daha yapılmasıyla toplam test sayısı 49 milyon 830 bin 456’ya ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI ARTTI

Güncel verilere göre semptom gösteren bin 582 hastayla birlikte 14 bin 497 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 5 milyon 59 bin 433’e çıktı. Can kaybı da 278 artarak 43 bin 589’a yükseldi.

İYİLEŞEN SAYISI DÜNE GÖRE AZALDI

Son 24 saatte 22 bin 253 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen sayısı 4 milyon 766 bin 124’e ulaştı. Dün ise 26 bin 953 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 4, ağır hasta sayısı da 2 bin 975 oldu.

DÜN 282 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Dün semptom gösteren bin 734 hastayla birlikte 13 bin 604 yeni vaka tespit edilmiş, 282 kişi hayatını kaybetmişti.
# covid-19

11 May 2021 - 20:35 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Karamürselli çiftçiler üretmeye devam ediyor mask
Karamürselli çiftçiler üretmeye devam ediyor
Yeşil kasaba, ses getirecek projelerini Hürriyet ile paylaştı mask
Yeşil kasaba, ses getirecek projelerini Hürriyet ile paylaştı
Fatih Gençlik Merkezi çok modern oldu mask
Fatih Gençlik Merkezi çok modern oldu
B12 vitamin eksikliği kansızlığa sebep oluyor ! mask
B12 vitamin eksikliği kansızlığa sebep oluyor !
Kartepe’de 51 bin fide dağıtıldı mask
Kartepe’de 51 bin fide dağıtıldı
Çevre Mühendisleri Odası: İkizdere’ye taş ocağı halkı açlığa ve göçe mahkûm eder mask
Çevre Mühendisleri Odası: İkizdere’ye taş ocağı halkı açlığa ve göçe mahkûm eder
Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Evinin odunluğunda canına kıydı mask
Evinin odunluğunda canına kıydı
Tarladaki cinayet 6 çocuğu öksüz ve yetim bıraktı mask
Tarladaki cinayet 6 çocuğu öksüz ve yetim bıraktı
Koç Holding’den Kocaeli’ye büyük yatırım mask
Koç Holding’den Kocaeli’ye büyük yatırım
Tartıştığı komşu çifti pompalı tüfekle öldürdü mask
Tartıştığı komşu çifti pompalı tüfekle öldürdü
3 sporcu annesi, 44 yaşında vefat etti! mask
3 sporcu annesi, 44 yaşında vefat etti!
Kocaeli'de bir intihar daha! Odunlukta kendini astı mask
Kocaeli'de bir intihar daha! Odunlukta kendini astı

GALERİ

Kocaeli’de Filistin’e destek konvoyu mask
Kocaeli’de Filistin’e destek konvoyu
Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu mask
Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu
Başkan özel izin çıkardı, annesinin mezarını ziyaret etti mask
Başkan özel izin çıkardı, annesinin mezarını ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi! mask
BBP Genel Başkanı Destici Kocaeli'den İsrail’e seslendi!
30 dönümlük atık sahası alevlere teslim oldu mask
30 dönümlük atık sahası alevlere teslim oldu
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele mask
Denizin korkulu rüyası ile nefes kesen mücadele
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL