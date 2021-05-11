Milli boksör Rıdvan Horel vefat etti

Kocaeli’nin efsaneleşmiş mili boksörlerinden, çok sayıda sporcu yetiştiren uluslararası boks antrenörü Rıdvan Horel, bir süredir Kocaeli Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Başarılı spor insanı doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayata gözlerini yumdu. Vefat eden merhum Rıdvan Horel’e Allah’tan rahmet kederli ailesine sabır diliyoruz.