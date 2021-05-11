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11 May 2021 - 20:47- Asayiş G: 11 May 2021 - 20:50

İnternet dolandırıcıları polis operasyonuyla yakalandı

Kocaeli'de daha önce işledikleri dolandırıcılık suçlarından farklı miktarlarda para ve hapis cezalarına çarptırılan iki kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılık, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, başkasına ait banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık suçlarından tutusuz yargılanan Ş.K (59) hakkında 25 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis, 24 bin TL para cezası ile aranan, benzer suçlardan 5 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan O.K (35) Gölcük'te belirlenen adreste yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete işlemleri tamamlanan iki hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Kocaeli

11 May 2021 - 20:47 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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