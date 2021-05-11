11 May 2021 - 20:47- Asayiş

İnternet dolandırıcıları polis operasyonuyla yakalandı

Kocaeli'de daha önce işledikleri dolandırıcılık suçlarından farklı miktarlarda para ve hapis cezalarına çarptırılan iki kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.