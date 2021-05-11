Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İzmit ilçesinde, bir kafede korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalara uyulmadığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, kafeye baskın düzenledi. Baskında, ruhsatsız faaliyet gösteren kafe içerisinde yapılan kontrollerde 12 şahsın sosyal mesafe kuralını, maske takma zorunluluğunu ve sokağa çıkma yasağını ihlal ederek playstation ve okey oynadıkları, ayrıca kafe içerisinde nargile içilmesine müsaade edildiği tespit edildi. Polisin baskınına rağmen playstation oynayan 2 kişinin rahatlarını hiç bozmamaları ve oyun oynamaya devam etmeleri ise dikkat çekti. Ekipler tarafından işletme sahibi ve şahıslar hakkında idari işlem yapıldığı öğrenildi.
11 May 2021 - 20:51- Asayiş Güncelleme: 11 May 2021 - 20:54
Polis baskınına rağmen oyunu bırakmadılar
İzmit'te ruhsatsız bir kafede yasakları ihlal eden 12 kişi polis ekiplerine yakalandı. Polis baskını olmasına rağmen 2 kişinin oyun oynamaya devam etmesi ise dikkat çekti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.