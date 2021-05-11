11 May 2021 - 20:53- Gündem Güncelleme: 11 May 2021 - 20:56
Başkan Hürriyet geri döndü: Nerede kalmıştık
Covid-19 virüsü nedeniyle tedavi altına alınan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Nerede kalmıştık?” diyerek yeniden iş başı yaptı
Yaklaşık 1,5 yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi sürecinde halkın sağlığını korumak ve maddi manevi zorlayan sürecin olumsuz etkilerini atlatmalarında yardımcı olmak için gece gündüz çalışan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in nisan ayının sonunda PCR testi pozitif çıkmıştı.
Nisan ayının son günlerinde koronaya yakalanan belediye başkanı Hürriyet hastalığın ilk günlerinde sağlık durumunun bozulması nedeniyle hastanede tedavi altına alınmış, ardından evinde tedavisine devam edilmişti. Sağlığına kavuşan ve karantina süresi biten İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet bugün yeniden belediyede iş başı yaptı.
Tedavi sürecinde de İzmitlilere evden hizmet etmeye devam eden başkan Hürriyet, zoom toplantılarıyla başkan yardımcıları, koordinatörler ve müdürlerle sürekli iletişim halinde olarak işlerin aksamadan devam etmesi için çalışmıştı. Kendini kente hizmete adayan Hürriyet sağlığına kavuşur kavuşmaz makamına döndü.
Görevine başlayan başkan Hürriyet’e üst yönetim kademesindeki çalışma ekibi; başkan yardımcıları; Cem Güler, Çetin Sarıca, Emirşah Torun, Nurettin Bulut, Seyhan Özcan, Sibel Solakoğlu ve Ünal Özmural, belediye basın sözcüsü Sercan Al, koordinatör Ozan Aksu ve meclis üyesi Mehmet Baştan geçmiş olsun ve hoş geldin ziyaretinde bulundu.
Yaşadığı tedavi sürecini paylaşan, sağlık emekçilerine ve yokluğunda işlerin aksamaması için aralıksız çalışan ekibine teşekkür eden başkan Hürriyet şu sözleri kaydetti: “Benim ve ailemin yoğun geçen tedavileri sonucu Covid-19 virüsünü atlattık. Bu zorlu süreçte bizlere destek olan, güzel dileklerini gönderen değerli İzmitliler’e sonsuz teşekkür ediyorum.
Ayrıca ailemin tedavilerinin en hassas şekilde yapılmasını özveriyle sağlayan, koronavirüs mücadelesinde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza ayırt etmeksizin sonsuz teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum. Koronavirüs tedavimin tamamlanmasının ardından benim yokluğumu aratmayan mesai arkadaşlarımla birlikte daha güzel bir İzmit için çalışmaya devam ediyoruz. Nerede kalmıştık?”
# koronavirüs, İzmit, destek, covid-19
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.