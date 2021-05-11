Tam kapanmada denetimler devam ediyor

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nde bağlı ekipler tam kapanma döneminde İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Dinamik Denetim Modeli kapsamında açık olan yerlerde denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un talimatıyla İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmet Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi beraberindeki denetim ekipleri, Darıca ilçesinde denetimlere ve rehberlik faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Dr. İnci Sobi ve denetim ekibi Darıca'da birçok işletmenin denetimine katılarak tedbirler konusunda hatırlatmalarda bulundu.