Süheyl Erboz hayatını kaybetti

Dilovası’nda bulunan İMES OSB’nin kurucu başkanı ve yeni kurulan Yalova İMES Makine İhtisas OSB’nin de kurucu ve onursal başkanı olarak görevini sürdüren Süheyl Erboz (73) hayatı kaybetti. Bir aydır koronavirüs tedavisi gören Süheyl Erboz’un bu akşam saatlerinde vefat ettiği öğrenildi.