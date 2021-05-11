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11 May 2021 - 22:39- Gündem G: 11 May 2021 - 22:41

Süheyl Erboz hayatını kaybetti
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Dilovası’nda bulunan İMES OSB’nin kurucu başkanı ve yeni kurulan Yalova İMES Makine İhtisas OSB’nin de kurucu ve onursal başkanı olarak görevini sürdüren Süheyl Erboz (73) hayatı kaybetti. Bir aydır koronavirüs tedavisi gören Süheyl Erboz’un bu akşam saatlerinde vefat ettiği öğrenildi.
# koronavirüs

11 May 2021 - 22:39 - Gündem

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