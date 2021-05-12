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12 May 2021 - 10:14- Gündem G: 12 May 2021 - 10:19

950 adet ikili çelik soyunma dolabı satın alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, 950 adet ikili çelik soyunma dolabı satın alınacaktır

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950 ADET İKİLİ ÇELİK SOYUNMA DOLABI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  

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12 May 2021 - 10:14 - Gündem

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