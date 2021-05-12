Tosya Belediye Başkanlığı'na ait 21 adet iş yeri ve 2 adet lojman ihaleyle kiraya verilecek

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Pınarbaşı, Cumhuriyet, İbniselim, Kargı, Hocaimat ve Dilküşah Mahallesinde bulunan ve yeni kiraya verilen, kira süreleri sona eren dükkânların, aşağıda adresleri, encümen tarihi ve sayısı, muhammen ve geçici teminat bedelleri ile kira ihale tarihi ve saatleri belirtilen 21 adet işyeri ve 2 adet belediye lojmanı, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince,3 yıllığına, açık teklif usulü ile kira ihalesine çıkartılmıştır. Açık Teklif usulü ihale 27.05.2021 tarihine rastlayan Perşembe günü Belediye Encümeninde yapılacaktır.

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