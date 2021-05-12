Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Pınarbaşı, Cumhuriyet, İbniselim, Kargı, Hocaimat ve Dilküşah Mahallesinde bulunan ve yeni kiraya verilen, kira süreleri sona eren dükkânların, aşağıda adresleri, encümen tarihi ve sayısı, muhammen ve geçici teminat bedelleri ile kira ihale tarihi ve saatleri belirtilen 21 adet işyeri ve 2 adet belediye lojmanı, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesi gereğince,3 yıllığına, açık teklif usulü ile kira ihalesine çıkartılmıştır. Açık Teklif usulü ihale 27.05.2021 tarihine rastlayan Perşembe günü Belediye Encümeninde yapılacaktır.
12 May 2021 - 10:20- Gündem Güncelleme: 12 May 2021 - 10:23
Tosya Belediye Başkanlığı'na ait 21 adet iş yeri ve 2 adet lojman ihaleyle kiraya verilecek
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Tosya Belediye Başkanlığı'na ait 21 adet iş yeri ve 2 adet lojman ihaleyle kiraya verilecek
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.