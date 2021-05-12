12 May 2021 - 10:26- Gündem Güncelleme: 12 May 2021 - 10:27
İzmit Çarşısı’nda 3 ayda 100 üretici
Doğaya ve insana dost, adil üretim yapmaya çalışan üreticilerle, ihtiyaçlarını doğrudan üreticilerden temin etmek isteyen tüketicileri buluşturan İzmit Çarşısı’nda üretici sayısı üç ayda yüze ulaştı
Bölgesel ekonomiyi canlandıran, yerel kalkınmayı sağlayan, kadınları güçlendiren İzmit Çarşısı’nda gıdadan giyime, temizlik malzemelerinden ebeveyn rehberlik hizmetine kadar birçok kategoride ürün bulunuyor. Yeni işbirliklerine temel hazırlayan ve üreticilerin sektörel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla İzmit Çarşısı’nda düzenli olarak Dayanışma ve İlham Buluşmaları’ da düzenleniyor.
Üreticilerin birbirini destekleyerek büyüdüğü İzmit Çarşısı’nda her geçen gün büyüyor. Satış hedeflerini uyguladıkları kampanya ve tanıtımlarla gerçekleştiren üreticilerin Good4Trust güvencesiyle ticaret yaptığı İzmit Çarşısı’nda üreticisi sayısı yüzde ulaştı. 3 ayda 100 üreticiye ulaşan İzmit Çarşısı’nda ücretsiz olarak işyeri açmak isteyenlerin başvuruları değerlendirilmeye devam ediyor.
Kısa süre sonra gerekli kriterleri karşılayan üreticilerin Good4Turst konseyinde değerlendirilerek Adil Üretici unvanını alacağı İzmit Çarşısı’nda iş yeri açmak isteyen üreticiler www.izmitcarsisi.org adresini ziyaret edip uretici. destek@good4trust.org elektronik posta adresi aracılığıyla veya 0536 280 90 95 numaralı telefondan üretici başvurusu yapabiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.