İzmit Çarşısı’nda  3 ayda 100 üretici

Bölgesel ekonomiyi canlandıran, yerel kalkınmayı sağlayan, kadınları güçlendiren İzmit Çarşısı’nda gıdadan giyime, temizlik malzemelerinden ebeveyn rehberlik hizmetine kadar birçok kategoride ürün bulunuyor. Yeni işbirliklerine temel hazırlayan ve üreticilerin sektörel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla İzmit Çarşısı’nda düzenli olarak Dayanışma ve İlham Buluşmaları’ da düzenleniyor.

3. AYINDA 100.ÜRETİCİ

Üreticilerin birbirini destekleyerek büyüdüğü İzmit Çarşısı’nda her geçen gün büyüyor. Satış hedeflerini uyguladıkları kampanya ve tanıtımlarla gerçekleştiren üreticilerin Good4Trust güvencesiyle ticaret yaptığı İzmit Çarşısı’nda üreticisi sayısı yüzde ulaştı. 3 ayda 100 üreticiye ulaşan İzmit Çarşısı’nda ücretsiz olarak işyeri açmak isteyenlerin başvuruları değerlendirilmeye devam ediyor.

ADİL ÜRETİCİ UNVANI