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12 May 2021 - 10:26- Gündem G: 12 May 2021 - 10:27

İzmit Çarşısı’nda  3 ayda 100 üretici

Doğaya ve insana dost, adil üretim yapmaya çalışan üreticilerle, ihtiyaçlarını doğrudan üreticilerden temin etmek isteyen tüketicileri buluşturan İzmit Çarşısı’nda üretici sayısı üç ayda yüze ulaştı

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Bölgesel ekonomiyi canlandıran, yerel kalkınmayı sağlayan, kadınları güçlendiren İzmit Çarşısı’nda gıdadan giyime, temizlik malzemelerinden ebeveyn rehberlik hizmetine kadar birçok kategoride ürün bulunuyor. Yeni işbirliklerine temel hazırlayan ve üreticilerin sektörel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla İzmit Çarşısı’nda düzenli olarak Dayanışma ve İlham Buluşmaları’ da düzenleniyor.  
 

3. AYINDA 100.ÜRETİCİ

 
Üreticilerin birbirini destekleyerek büyüdüğü İzmit Çarşısı’nda her geçen gün büyüyor. Satış hedeflerini uyguladıkları kampanya ve tanıtımlarla gerçekleştiren üreticilerin Good4Trust güvencesiyle ticaret yaptığı İzmit Çarşısı’nda üreticisi sayısı yüzde ulaştı. 3 ayda 100 üreticiye ulaşan İzmit Çarşısı’nda ücretsiz olarak işyeri açmak isteyenlerin başvuruları değerlendirilmeye devam ediyor. 
 

ADİL ÜRETİCİ UNVANI

 
Kısa süre sonra gerekli kriterleri karşılayan üreticilerin Good4Turst konseyinde değerlendirilerek Adil Üretici unvanını alacağı İzmit Çarşısı’nda iş yeri açmak isteyen üreticiler www.izmitcarsisi.org adresini ziyaret edip uretici. destek@good4trust.org elektronik posta adresi aracılığıyla veya 0536 280 90 95 numaralı telefondan üretici başvurusu yapabiliyor.
# İzmit, destek

12 May 2021 - 10:26 - Gündem

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