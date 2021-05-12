PepsiCo’dan Pozitif Tarım ile  Çiftçilere Sürdürülebilir Tarım Desteği  

Dünyanın en büyük tarım işletmelerinden biri olan PepsiCo, tarımsal ve çevresel sürdürülebilirlik vizyonuyla faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirdiği tarım uygulamaları ile çiftçilere birçok alanda verimlilik artışı sağlayan şirket, Türkiye’de dolaylı olarak 40 binden fazla kişinin istihdamına katkı sağlıyor. Pozitif Tarım hedefleri kapsamında, 2030 yılına kadar yenileyici tarım uygulamalarını, tüm tarımsal ayak izine eşdeğer olacak şekilde 28,3 milyon dönüme çıkarmayı hedefleyen PepsiCo, 3 milyon tondan fazla sera gazı salımını azaltmayı amaçlıyor.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan PepsiCo Türkiye Genel Müdürü Ece Aksel, sürdürülebilir tarım konusundaki çalışmalarının, tarım stratejilerinin temelini oluşturduğunu belirtirken, “Zahmetli ancak bir o kadar da saygın bir mesleğe sahip çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyoruz. Tüm dünya için olduğu gibi ülkemiz açısından da kritik öneme sahip tarım sektöründe söz sahibi bir şirket olarak bu sektörü ve çiftçilerimizi desteklemeye ve onlarla beraber büyümeye devam edeceğiz. Çiftçilerimize, verdikleri emeğin karşılığını en üst seviyede alabilmeleri için ürün verimini ve kaynak verimliliğini artırmaya yönelik her tür desteği sağlamak için çalışıyoruz.

Bir yandan, dünyamızı ve toprağı korumak en önemli sorumluluğumuz. Yenileyici tarım faaliyetlerini yaygınlaştırarak, sürdürülebilir bir ekosistem yaratarak bu sorumluluğumuzu yerine getireceğiz” dedi.

13 milyon ton su tasarrufu

Türkiye’de toplam 10.000 hektar üzerinde patates ve mısır üretiminin yapılmasını sağlayan PepsiCo, 20 şehirde, yüzlerce çiftçiyle sözleşmeli tarım yaparak ülkemizin cipslik patates üretiminin %60’ını gerçekleştiriyor. Lay’s ve Ruffles markaları, %100 Türkiye’de, Türk çiftçilerinin yetiştirdiği bu patateslerle üretiliyor. Pozitif Tarım yaklaşımlarıyla Türkiye operasyonlarında pek çok çalışmaya imza atan PepsiCo, çiftçilerle birlikte çalışarak, damla sulama ve mini yağmurlama sistemlerini ve i-Crop adı verilen bir teknolojiyi yaygınlaştırarak, su kullanımını %45 azaltıp, ürün verimini artırarak yaklaşık 13 milyon ton su tasarrufu sağladı.

Tarımda 250.000'i aşkın insanın geçim kaynağını iyileştirme

PepsiCo 2030 yılına kadar, kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi de dahil olmak üzere, PepsiCo tarımsal tedarik zincirindeki ve topluluklarındaki 250.000’den fazla insanın geçim kaynaklarını iyileştirmeyi hedefliyor. Bu hedefe ulaşmak için şirket, çalışmalarında küçük toprak sahibi çiftçiler ve çiftlik işçileri, çiftçi topluluklarındaki kadınlar ve azınlık durumundaki çiftçiler dahil olmak üzere küresel değer zincirindeki en savunmasız tarım topluluklarına odaklanacak. Çeşitli ortaklıklar aracılığıyla bu hedefi ilerletmeye devam edecek.

60 ülkedeki çiftçilerle iş birliği

PepsiCo, 60 ülkede ürün tedarik ediyor ve tarımsal tedarik zincirinde 100.000'den fazla işi destekliyor. Küresel olarak patates, mısır, yulaf ve portakal gibi doğrudan mahsullerinin %86'sını sürdürülebilir kaynaklardan elde ediyor. Şirket, Pozitif Tarım kapsamda 2030 yılına

kadar, sadece doğrudan tedarik ettiği mahsullerini değil, üçüncü taraflardan temin ettiği bitkisel yağlar ve tahılları da içeren temel bileşenlerinin %100'ünü sürdürülebilir bir şekilde tedarik etmeyi hedefliyor. PepsiCo koyduğu Pozitif Tarım hedefleriyle, bugüne kadar Sürdürülebilir Tarım Programı (SFP) ile kaydettiği yaklaşık on yıllık ilerlemeyi daha da ileriye götürerek, “yenileyici tarım”ı; yani dayanıklılık oluşturan ve ekosistemleri iyileştiren ve doğal haline getiren tarım uygulamalarını benimsetmek için 60 ülkedeki çiftçilerle iş birliği yapmaya devam edecek.

Naturalis ile toprak verimliliğine katkı

İlk defa PepsiCo Türkiye tarafından geliştirilen ve tescilli organomineral gübre olan Naturalis, yiyecek fabrikalarından çıkan organik atıklardan elde ediliyor. Organik atıkların metan gazına dönüştürülüp elektrik ve ısı enerjisi olarak kullanıldığı süreç kapsamında yiyecek fabrikalarının %35 enerjisi bu şekilde karşılanıyor. Kalan organik posalar ise minerallerle zenginleştirilip organomineral gübre haline geliyor ve PepsiCo’nun ektirdiği patates tarlalarında kullanılıyor. Bu sayede gübredeki kimyasal oranı normal gübrelere kıyasla %40 azaltılıyor.