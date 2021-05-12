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12 May 2021 - 10:35- Gündem G: 12 May 2021 - 10:37

Karamürsel Köprülü Kavşağı’na ağaçlar dikildi  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’nda yaptığı çevre düzenlemesi devam ediyor.  

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Karamürsel ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’nce Karamürsel Kent Meydanı ve Kavşak Projesi kapsamında yapılan köprülü kavşak geçtiğimiz aylarda araç trafiğine açılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlatan köprülü kavşakta yaptığı çevre düzenlemesi çalışmalarına ise devam ediyor.

 

ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kent ulaşımına nefes aldıracak dev projelerden birini daha geçtiğimiz günlerde vatandaşların hizmetine sunmuş, Karamürsel’in D-130 karayolunun alt ve üst kısmını birbirine bağlayan Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı törenle araç trafiğine açılmıştı. Bölge trafiğini önemli ölçüde rahatlanan projede çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri çevre düzenlemesi kapsamında alana 3 bin 500 metreküp toprak serimi gerçekleştirdi.

 

AĞAÇLANDIRMA ÇALIŞMASI

Ayrıca alana otomatik sulama sistemi ve bitki dikimi için aplikasyon çalışması yapıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Karamürsel Kent Meydanı Köprülü Kavşağı’na 2548 adet taflan, 1560 adet nandina, 237 adet konik ladin, 288 adet top mazı, 18 adet zeytin ağacı, 31 adet tijli alev, 172 adet abelya, 470 adet tenax, 246 adet Loropetalum 140 adet yayılı ardıç dikimi gerçekleştirildi. Alana ayrıca 1131 metrekare taban örtüsü serildi ve 1131 metrekare de de dolamit taşı döşendi.

# Kocaeli, Büyükşehir

12 May 2021 - 10:35 - Gündem

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