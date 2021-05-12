12 May 2021 - 10:48- Gündem Güncelleme: 12 May 2021 - 10:52
Başkan Hürriyet, Ramazan Bayramı’nı kutladı
Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Pandemi nedeniyle birlikte kutlayamasak da bu bayramda da sevdiklerimize gönüllerimizin bir olduğunu hissettirelim” dedi
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Bayramların birlik, beraberlik ve bağışlama duygularını pekiştirdiğini belirten Hürriyet mesajında şu ifadelere yer verdi: “
Kardeşlik, akrabalık ve dostluk bağlarının güçlendiği, üzüntülerin yerini tatlı bir heyecana ve sevince bıraktığı, dargınlıkların son bulduğu özel anların yaşanmasına neden olan bayramlarımız kültürümüzde çok kıymetli bir yere sahip. Vefat eden sevdiklerimizin kabrinin ziyaret edilmesiyle başlayan ilk gün heyecanıyla süren, konuk ağırlama, dost ve akraba ziyaretlerinde bulunmayla devam eden bayram heyecanını, bu bayram pandemi nedeniyle geleneklerimizdeki gibi yaşayamayacağız.
HİSSETTİRMELİYİZ
İnsanlar arasında dayanışmanın en güzel örneklerinin yaşandığı Ramazan ayının ardından bayrama erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bir araya gelememenin bayram heyecanını yaşamaya engel olmayacağını bilmeli ve sevdiklerimizi arayarak gönüllerimizin bir olduğunu hissettirmeliyiz. Bugünlerin de bir an önce geçmesini, bayram sevinçlerini hep birlikte yaşamayı arzu ediyor, tüm vatandaşlarımızın sağlık, huzur ve mutluluk içinde bir bayram geçirmesini diliyorum. Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum.”
# İzmit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.