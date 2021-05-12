Kocaeli Kent Konseyi’nden nostaljik bayram kutlaması

Kocaeli Kent Konseyi, unutulmaya yüz tutan bayram tebrik kartlarını yeniden canlandırdı. Başkan Ali Korkmaz imzalı yüzlerce kartpostal postacılarla yüzlerce kişiye ulaştırıldı. Korkmaz, bugünün tarihi ve doğal güzelliklerini de taşıyan bu tebrik kartlarının gelecek nesillere ulaşmasını umduklarını kaydetti.

UNUTULAN TEBRİK KARTLARI GERİ GELDİ

Eskiden postacı evlerimize, işyerlerimize allı pullu tebrik kartları, diğer bir ifadeyle kartpostallar getirirdi. Postacının elinden heyecanla aldığımız ve her bir kelimesine veya üzerindeki resme farklı anlamlar yüklediğimiz o kartlar şimdilerde hiç gelmiyor. Gönderenin duygularını, dileklerini arkasındaki bir fotoğraf karesinde saklayan bu tebrik kartları bugün nostalji oldu. Asırlar boyunca tebrik kartı atma veya tebrik kartı alma sevincinin yerini günden güne gelişen teknoloji nedeniyle SMS mesajlar, e-mailler, e-kartlar aldı. Bir tuşa basmak yeterli hale geldi.

ŞEHRİN GÜZELLİKLERİNİ YANSITIYOR

Kocaeli Kent Konseyi, unutulmaya yüz tutan bu geleneği Ramazan Bayramı’nda yeniden canlandırdı. Kocaeli’yi anlatan ve şehrin bugüne ait fotoğraflarının yer aldığı bu kartpostallarda İzmit Saat Kulesi, Eskihisar ve Ballıkayalar gibi doğal ve tarihi görüntülerin yanı sıra ilimizin cazibe merkezi haline gelen Seka Park, İzmit Körfezi’nde konaklayan flamingolar, sahil şeridi, restore edilen Pertev Paşa (Yenicuma) Camii, Mustafa Paşa Camii, İbrahim Paşa Çeşmesi gibi fotoğraflara yer verildi. Yönetim Kurulu Adına Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz’ın mesajını taşıyan tebrik kartlarının, eski kartpostallar gibi şehrin tarihi ve doğal güzelliklerini nesillere ulaşması temenni ediliyor. Genel Sekreter Sedat Köse ile birlikte tebrik kartları hakkında bilgi veren Başkan Korkmaz, Ramazan Bayramıyla ilgili de konuştu.

YÜZ YÜZE BAYRAMLAŞMALARI ÖZLEDİK

Korkmaz, Pandemi sürecinde geleneksel Kent Bayramlaşmaları özlediklerini belirterek şöyle dedi: “Gönül, geçmiş bayramlarda olduğu gibi bu bayramda da sevdiklerimizle bir arada olmayı isterdi. Fakat tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkileyen Koronavirüs salgını sebebiyle, bu bayramı da evlerimizde geçirmek durumundayız. İnsanlık olarak büyük bir imtihandan geçtiğimiz bir gerçek. Bu nedenle birbirimizle olan dayanışma ve desteğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.”

BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE ATLATACAĞIZ

“Geçmiş tecrübeler göstermiştir ki, birbirimize ne kadar sıkı sıkıya bağlanır, güven duyar ve inanırsak, bu zorlukların üstesinden gelmemiz de o kadar kolaylaşacaktır. Kocaeli Kent Konseyi, kurulduğu günden bu yana şehrimizin ortak bir değeri olarak bu birlik ve kaynaşma ortamına her zaman zemin hazırlamıştır. Özellikle bayramlarda Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birlikteliğinde her görüş ve düşünceden hemşehrilerimizi, bayramın o birleştirici manevi atmosferiyle bir araya getirmiştir.”

KORKMAZ: “DİLERİZ ACILAR DİNER”

“O günlerin tekrar geri geleceği güne kadar umutlarımızı yitirmeden, iletişim araçlarıyla da olsa sevdiklerimize, dostlarımıza ulaşmaya devam edip, şanlı bayrağımızın altında bayram mutluluğunu yaşayacağız. Kocaeli Kent Konseyi 10.Dönem Yönetim Kurulu adına Rabbim’den hepimizi bir sonraki Ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyorum. Ramazan Bayramı’nın dünyanın her köşesinde acıların son bulmasına; çocukların gözyaşını dindirmesine, herkesin kendi ülkesinde barış, huzur ve mutluluk içinde yaşamasına vesile olmasını diliyorum. Ramazan Bayramınızı tebrik ediyorum.”