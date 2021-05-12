12 May 2021 - 10:56- Gündem Güncelleme: 12 May 2021 - 10:58
İzmit Belediyesi camileri ibadete hazırlıyor
Dezenfekte ve temizlik çalışmalarına Kozluk Mahallesi’nde devam eden İzmit Belediyesi, camiyi Ramazan Bayramı’nda ibadete hazır hale getirdi
Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden koronavirüs pandemisinin başından itibaren İzmit’teki camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, tam kapanmayı fırsata çevirerek Ramazan Bayramı öncesi çalışmalarına hız kazandırdı. Vatandaşların hijyenik ortamda gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilmeleri adına titiz bir çalışma gerçekleştiren İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Kozluk Mahallesi’ndeki Kozluk Camii’ni ibadete hazır hale getirdi.
Kozluk Camii’nde çalışmalarını tamamlayan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, burada kuru temizlik makinesiyle caminin halılarını toz ve kirlerinden arındırdı, caminin tamamını dezenfekte etti. Mahallenin yoğun olarak kullandığı Kozluk Camii ibadete hazır hale getirilirken, bölge sakinleri İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.
# koronavirüs, İzmit
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.