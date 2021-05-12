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12 May 2021 - 10:56- Gündem G: 12 May 2021 - 10:58

İzmit Belediyesi camileri ibadete hazırlıyor 

Dezenfekte ve temizlik çalışmalarına Kozluk Mahallesi’nde devam eden İzmit Belediyesi, camiyi Ramazan Bayramı’nda ibadete hazır hale getirdi 
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Yaklaşık 1,5 yıldır devam eden koronavirüs pandemisinin başından itibaren İzmit’teki camilerde dezenfekte ve temizlik çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, tam kapanmayı fırsata çevirerek Ramazan Bayramı öncesi çalışmalarına hız kazandırdı. Vatandaşların hijyenik ortamda gönül rahatlığıyla ibadetlerini yapabilmeleri adına titiz bir çalışma gerçekleştiren İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Kozluk Mahallesi’ndeki Kozluk Camii’ni ibadete hazır hale getirdi. 
 

İBADETE HAZIR 

 
Kozluk Camii’nde çalışmalarını tamamlayan İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, burada kuru temizlik makinesiyle caminin halılarını toz ve kirlerinden arındırdı, caminin tamamını dezenfekte etti. Mahallenin yoğun olarak kullandığı Kozluk Camii ibadete hazır hale getirilirken, bölge sakinleri İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.
# koronavirüs, İzmit

12 May 2021 - 10:56 - Gündem

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