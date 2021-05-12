Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım)

Misli.com 2.Lig Play-Off Beyaz Grup çeyrek final maçında Kocaelispor ilk maçta bugün Ankara'da Demirspor'a konuk olacak. Bu maçın rövanşı pazar günü 20.00'de İzmit'te oynanacak. Maçı 'canlı anlatım' olarak buradan takip edebilirsiniz...

Maç başladı...

Karşılaşma çok vasat bir ortamda oynanıyor. İki takım da net sayılabilecek bir pozisyon üretemedi.

Benhur talihsiz bir sakatlık geçirdi, tedavisi dışarıda devam etti, oyuna devam edebiliyor.

0-1

Dk 25: Kocaelispor'da Batuhan Er harika bir gole imza attı. Benhur topu soldan getirdi, Batuhan'a pas verdi Batuhan da harika bir vuruşla topu doksana gönderdi.

Ankara Demirspor çok tehlikeli bir atak geliştirdi. 30. dakikada savunmada yapılan hata sonrası top Serdar'a geldiği Serdar'ın şutu istediği gibi olmadı.

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ANKARA DEMİRSPOR: 93. FATİH GÜLMEZ, 4. KAMİL İÇER, 6. HASAN KÜÇCÜK, 8. MUSTAFA KAYABAŞI, 15. HAKAN TURAN, 20. AHMET DEVRET, 28. HASAN KAYA, 29. TANER KOÇ, 55. RAHMİ CAN KARADAŞ, 60. TURAN YILMAZ, 90. İLKER AVŞAR

Yedekler: 61. ÖMERCAN AVCİ, 2. HÜSEYİN GÜNGÖR, 5. ÇAĞRI BÜLBÜL, 22. CELAL ÇIRPANLI, 10. AHMET SİVRİ, 11. SERDAR EYLİK, 14. HARUN AYDIN, 17. AYBERK ALTAN, 77. KEREM HAKAN VAPURLUOĞLU, 97. SERGEN YAKUPÇEBİOĞLU

KOCAELİSPOR: 1. BAYRAM OLGUN, 6. MUSA NİZAM, 9. BATUHAN ER, 35. YILMAZ ÖZEREN, 41. GÖKHAN MERAL

55. BAHRİ CAN AVCI, 61. NUMAN ÇÜRÜKSU, 77. BENHUR KESER, 80. İRFAN BAŞARAN, 89. MESUT ÖZDEMİR, 94. BURAK SÜLEYMAN

Yedekler: 17. İSMET YUMAKOĞULLARI, 4. KEMAL CAN AYDEMİR, 14. YİĞİTALİ BAYRAK, 22. MURAT CEM AKPINAR, 24. MERVAN YUSUF YİĞİT, 27. SEMİH KARADENİZ, 57. TAHA BATUHAN YAYIKCI, 86. DİLAVER GÜÇLÜ, 93. MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU, 99. BAHATTİN KÖSE

Teknik Sorumlu

MUSTAFA REŞİT AKÇAY