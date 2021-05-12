Adı gibi ÇETİN soyadı KORKMAZ bir savaşçı

Wako Dünya Kick Boks Federasyonu’nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan, 6. Uluslararası Açık Kick Boks Avrupa Kupa Şampiyonası Antalya Kemer'de yapıldı. Körfez Uzakdoğu Sporları İhtisas Kulübü sporcusu olan Çetin Korkmaz, bir günde tam beş maç yaparak üç'te üç’lük seriyle rekor kırdı. 3 gümüş madalya kazanarak Körfez’e kucağı madalya ile dönen korkmaz, azmin zaferi deyimini hak etti.

SENELİK İZNİNDE İDMAN YAPTI… FARİKASI SAHİP ÇIKTI…

Point Faith, Light Contact, Kick Light dallarında üç ayrı branşta hedefe ulaşan Korkmaz, aşırı yorgunluktan final maçlarını kaybederken, 3 gümüş madalyaya ulaşıp, Avrupa Kupası ikincisi oldu. Korkmaz 50 yaşında ve iki oğlu, 1 torunu var. Korkmaz “Sporu çok seviyorum.2019’da üçüncü oldum.

Bu kez çok çalıştım, şampiyon olmayı arzuluyordum ama olmadı. Dünya şampiyonu olacağım. Buna can-ı yürekten inanıyorum. Sporcuya destek olunursa, daha başarılı sporcular çıkacaktır. Benim bu müsabakaya katılabilmem için sponsor olan fabrika müdürlerine durumumu anlattım ve bana destek verdiler. Her branşta katılım ücreti, gidiş-geliş ve konaklama masraflarımı karşıladılar. Ben de onların yüzünü kara çıkarmadım, tüm müdürlerime, Aşkın hocama teşekkür ederim” dedi.

KAHVECİ: “20 SENESİ DAHA VAR”

Düay şampilonlarının rekortmen hocası ve hocaların hocası unvanına sahip olan ve 60 milli sporcu yetiştiren, 70 yaşında aktif sporu bırakıp antrenörlüğe devam eden Aşkın Kahveci ise sporcusu için “Çetin Korkmaz kulübün eski sporcusu ve yardım antrenörümdür. Sporun yaşı yoktur. Ben buna Azmin Zaferi derim. Maça hazırlanmak için senelik iznini aldı, her sabah beş kilometre koşu yaparak hazırlandı. Spor sevgisi bu işte. Herkes iznini gezmek tozmak için kullanır, ama o maça gitmek için kullandı. Kendisini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Tam da hocasına benzemiş. Ben 70 yaşına kadar aktif sporculuk yaptım. Yani onun daha 20 senesi var” dedi.