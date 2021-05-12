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12 May 2021 - 15:01- Spor G: 12 May 2021 - 15:04

Zorlu çeyrek final öncesi Kocaelispor Ankara'da...

Erdem ÖVÜÇ
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Bugün 16.00'da başlayacak maç öncesinde Ankara'ya ulaşan kafilemiz rahat ortamda maça hazırlanıyor. pırıl pırıl havada huzurlu ortamda ve sessizlikte maç saatini beklemeye koyulan Kocaelispor, maç sonrası yine karayoluyla kente dönecek.

12 May 2021 - 15:01 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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