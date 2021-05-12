Kocaelispor'un ilk 11'i belli oldu

ANKARA DEMİRSPOR: 93. FATİH GÜLMEZ, 4. KAMİL İÇER, 6. HASAN KÜÇCÜK, 8. MUSTAFA KAYABAŞI, 15. HAKAN TURAN, 20. AHMET DEVRET, 28. HASAN KAYA, 29. TANER KOÇ, 55. RAHMİ CAN KARADAŞ, 60. TURAN YILMAZ, 90. İLKER AVŞAR
Yedekler: 61. ÖMERCAN AVCİ, 2. HÜSEYİN GÜNGÖR, 5. ÇAĞRI BÜLBÜL, 22. CELAL ÇIRPANLI, 10. AHMET SİVRİ, 11. SERDAR EYLİK, 14. HARUN AYDIN, 17. AYBERK ALTAN, 77. KEREM HAKAN VAPURLUOĞLU, 97. SERGEN YAKUPÇEBİOĞLU
KOCAELİSPOR: 1. BAYRAM OLGUN, 6. MUSA NİZAM, 9. BATUHAN ER, 35. YILMAZ ÖZEREN, 41. GÖKHAN MERAL
55. BAHRİ CAN AVCI, 61. NUMAN ÇÜRÜKSU, 77. BENHUR KESER, 80. İRFAN BAŞARAN, 89. MESUT ÖZDEMİR, 94. BURAK SÜLEYMAN
Yedekler: 17. İSMET YUMAKOĞULLARI, 4. KEMAL CAN AYDEMİR, 14. YİĞİTALİ BAYRAK, 22. MURAT CEM AKPINAR, 24. MERVAN YUSUF YİĞİT, 27. SEMİH KARADENİZ, 57. TAHA BATUHAN YAYIKCI, 86. DİLAVER GÜÇLÜ, 93. MUSTAFA TAHİR BABAOĞLU, 99. BAHATTİN KÖSE
Teknik Sorumlu
MUSTAFA REŞİT AKÇAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.