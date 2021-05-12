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12 May 2021 - 15:09- Gündem G: 12 May 2021 - 15:11

DEVA’dan bayram mesajı

DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç yayınladığı Ramazan Bayramı mesajıyla İslâm Âlemi’nin bayramını kutladı ve Müslüman coğrafyalarda akan kan ve göz yaşının bir an önce son bulmasını diledi
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Ali Babacan’ın Genel Başkanı olduğu Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Başkan Koç mesajıyla Kocaelili hemşehrilerinin ve bütün Müslümanların bayramını kutladı.

DEVA Kocaeli İl Başkanı Adem Koç mesajında, “Gönlümüzde on bir ayın sultanı olarak taht kurmuş olan Ramazan ayı süresince nefis muhasebesi yaptık. Manen yenilendik, kentimizin, ülkemizin ve bütün insanlığın yaşadığı sıkıntıları bir kez daha idrak ettik. Nihayetinde de bayrama ulaştık. Bu bayram, sadece bir eğlence değil; insanın kendi nefsine karşı verdiği mücadelenin galibiyetle neticelenmesinin kutlamasıdır. Böylece bayramlar, dinî ve millî duyguların perçinlendği, dargınlıkların ve kırgınlıkların son bulduğu, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en üst seviyelere çıktığı, milletleri var eden millî birlik ve beraberlik şuurunun güçlendiği önemli günlerdir.

ZOR BİR RAMAZAN GEÇİRDİK

Ancak ne yazıki bu sene zor bir Ramazan ayı geçirdik. Gerek Koronovirüs salgını nedeniyle ve gerekse de ekonomide yaşanan darboğaz nedeniyle insanlarımız çok zor günleri geçirdi, geçiriyor... Bunun acısını ve sıkıntısını yüreğimizin en derinlerinde hissediyoruz...

Bu bakımdan Ramazan bayramının Kocaelili hemşehrilerim, milletimiz ve ülkemiz için dostluğa, barışa, sevgiye ve kardeşliğe vesile olması için dua ediyoruz. Ama dua tek başına yetmez. Bu nedenle sorumluluk alarak hep birlikte çalışmamız ve ülkemizi düştüğü bu darboğazdan çıkarmamız gerekiyor. Bu uğurda da var gücümüzle çalışıyoruz...

DOĞU TÜRKİSTAN VE KUDÜS

Bayramın dünyanın dört bir yanında acı çeken başta Müslüman kardeşlerimiz ve soydaşlarımız olmak üzere, bütün insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum.

Doğu Türkistan’da, Kudüs’te ve diğer mazlum coğrafyalarda acı çeken kardeşlerimizin acısını en derinden hissediyoruz...

Kardeşlik duygularını pekiştiren, hüzünleri azaltan, sevinçleri çoğaltan, Ramazan Bayramı'nın Kocaeli’mize, Türkiye’mize ve insanlığa sağlık, barış ve huzur dolu günler getirmesini diliyor, halkımızın mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.
# Kocaeli

12 May 2021 - 15:09 - Gündem

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