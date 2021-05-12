Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda dünya çapında üretim yapan bir firmaya ait temizlik ürünlerini lisanssız ve izinsiz olarak üretilen imalathaneye baskın yapıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Dilovası Demirciler Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iş yerinde, dünya çapında üretim yapan bir markaya ait temizlik ürünlerinin lisanssız ve izinsiz üretildiğini tespit edildi. İş yerine ve iş yerine ait depoya düzenlenen baskında 89 bin 400 marka etiketi ve izinsiz olarak üretilmiş çok sayıda temizlik maddesine el konuldu. Olayla ilgili iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
12 May 2021 - 15:10- Asayiş Güncelleme: 12 May 2021 - 15:12
Kaçak üretim yapılan imalathaneye operasyon
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dilovası’nda bulunan bir OSB’de dünya çapında üretim yapan bir firmaya ait temizlik ürünlerini lisanssız ve izinsiz olarak üretilen imalathaneye baskın yapıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.