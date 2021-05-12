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12 May 2021 - 15:10- Asayiş G: 12 May 2021 - 15:12

Kaçak üretim yapılan imalathaneye operasyon

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Dilovası’nda bulunan bir OSB’de dünya çapında üretim yapan bir firmaya ait temizlik ürünlerini lisanssız ve izinsiz olarak üretilen imalathaneye baskın yapıldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda dünya çapında üretim yapan bir firmaya ait temizlik ürünlerini lisanssız ve izinsiz olarak üretilen imalathaneye baskın yapıldı. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu,  Dilovası Demirciler Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir iş yerinde, dünya çapında üretim yapan bir markaya ait temizlik ürünlerinin lisanssız ve izinsiz üretildiğini tespit edildi. İş yerine ve iş yerine ait depoya düzenlenen baskında 89 bin 400 marka etiketi ve izinsiz olarak üretilmiş çok sayıda temizlik maddesine el konuldu. Olayla ilgili iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.
# Kocaeli

12 May 2021 - 15:10 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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