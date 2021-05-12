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12 May 2021 - 15:45- Gündem G: 12 May 2021 - 15:47

“Hemşirelerimizin bayram yapacak hali yok”

Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası olması nedeniyle yayınladığı mesajında, hemşirelerin bayram yapacak halinin olmadığına dikkat çekti

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12-18 Mayıs Hemşireler Haftası olması nedeniyle Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı, Türkiye Kamu Sen Denetleme Kurulu Üyesi Ömer Çeker yazılı açıklama yaptı. Başkan Çeker, “Salgınla kahramanca mücadele eden sağlık çalışanları yine bir önemli haftayı, hemşireler haftasını, haksızlıklara uğradıkları, sorunlarına çözüm üretilmediği bir halde karşılıyorlar. Esnek mesaiden idari izinden mahrum oldular. Sağlık çalışanı anneler bebeklerinden bile ayrı kaldılar. Sağlık hizmetlerinin yürütmek ve şifa dağıtmak için salgın döneminde canından bile vazgeçen sağlık çalışanları için gerekli adımlar bir türlü atılmıyor” dedi.

“BAKANLIK NÖBET PARASINI GERİ İSTEMEKLE UĞRAŞIYOR”

Çeker, “Sağlık Bakanlığı çalışanın feryadını duymak yerine tutulmuş nöbetlerin parasını geri istemekle uğraşıyor. Tüm sağlık çalışanları maaşa zam şeklinde tek ödeme beklerken, adı tavandan kendi yavandan olan ve 2021 yılının ilk 3 ayında verilmeyen ek ödemenin 4. aydan itibaren verileceği ilan ediliyor.  Bu sefer olsun adaletli ve makul bir ödeme olur mu diye bekliyoruz ama hala ek ödeme dağıtımı ile ilgili esas ve usuller ilan edilmiş değil” şeklinde konuştu.

“ALKIŞ YERİNE İCRAAT İSTİYORLAR”

Çeker, “Sağlık çalışanları tükendi, çözüm talep ediyorlar. Mağduriyetlerinin sonlandırılıp kendilerine gereken değerin verilmesini bekliyorlar.  Alkış ve takdir sözleri duymak değil icraat görmek istiyorlar.  Türk Sağlık-Sen olarak bu temennilerle sağlığın gizili kahramanları tüm hemşire arkadaşlarımızın 12-18 Mayıs Hemşireler Haftasını kutluyor, Vatandaşlarımıza da huzurlu ve sağlıklı bir Ramazan Bayramı diliyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.

# Kocaeli

12 May 2021 - 15:45 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Kısmet Kurbana Olsun - Malasef sadece onların değil bütün İslam dünyasıda bayram yapamıyor bayram yapanlarda kısıtlamadan önce bodrum Marmaris didim çeşme VS vs gittiler

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mayıs 16:11

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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