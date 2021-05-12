Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
12 May 2021 - 19:06- Asayiş G: 12 May 2021 - 19:08

Kuzey Marmara Otoyolu’nda virajı alamayan tır devrildi: 1 ölü

Dilovası Kuzey Marmara Otoyolu bağlantı yolunda virajı alamayarak devrilen tırın kupasının altında kalan sürücü öldü.
mask

Kaza, Dilovası  Kuzey Marmara Otoyolu Osmangazi Köprüsü bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bağlantı yolunda virajı alamayan İbrahim Koç (50) idaresindeki 34 FL 9903 plakalı Mercedes marka, demir yüklü tır devrildi. Devrilen tırın kupası altında kalan sürücü İbrahim Koç hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından İbrahim Koç’un cenazesi tırın kupasının altından çıkartıldı. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# Gebze

12 May 2021 - 19:06 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Beyzbol sopasıyla darp edilen kadın o anları anlattı mask
Beyzbol sopasıyla darp edilen kadın o anları anlattı
Polis baskınına rağmen oyunu bırakmadılar mask
Polis baskınına rağmen oyunu bırakmadılar
İnternet dolandırıcıları polis operasyonuyla yakalandı mask
İnternet dolandırıcıları polis operasyonuyla yakalandı
57 operasyonda 12 kişi tutuklandı mask
57 operasyonda 12 kişi tutuklandı
Eski eşini beyzbol sopasıyla acımasızca darp etti mask
Eski eşini beyzbol sopasıyla acımasızca darp etti
Katlanır forkliftten düşen şahıs yaralandı mask
Katlanır forkliftten düşen şahıs yaralandı
Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Evinin odunluğunda canına kıydı mask
Evinin odunluğunda canına kıydı
Tarladaki cinayet 6 çocuğu öksüz ve yetim bıraktı mask
Tarladaki cinayet 6 çocuğu öksüz ve yetim bıraktı
Koç Holding’den Kocaeli’ye büyük yatırım mask
Koç Holding’den Kocaeli’ye büyük yatırım
Tartıştığı komşu çifti pompalı tüfekle öldürdü mask
Tartıştığı komşu çifti pompalı tüfekle öldürdü
3 sporcu annesi, 44 yaşında vefat etti! mask
3 sporcu annesi, 44 yaşında vefat etti!
Engin Koyun: Bu kadar alçaklığa gerek yoktu mask
Engin Koyun: Bu kadar alçaklığa gerek yoktu

GALERİ

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi mask
Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi
Kocaeli’de Filistin’e destek konvoyu mask
Kocaeli’de Filistin’e destek konvoyu
Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu mask
Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu
Başkan özel izin çıkardı, annesinin mezarını ziyaret etti mask
Başkan özel izin çıkardı, annesinin mezarını ziyaret etti
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL