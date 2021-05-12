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12 May 2021 - 20:31- Gündem G: 12 May 2021 - 20:33

Türkiye'de koronavirüs verileri açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 232 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 13 bin 29 yeni vaka olduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 232 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 43 bin 821’a yükseldi. Toplamda 50 milyon 58 bin 648 test yapıldı. Bugün yapılan 228 bin 192 testten, 13 bin 29 yeni vaka sayısı, bin 496 yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 72 bin 462 olduğu, bugün iyileşen 35 bin 167 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 4 milyon 801 bin 291’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,0, ağır hasta sayısının ise 2 bin 827 olduğu açıklandı.
# covid-19

12 May 2021 - 20:31 - Gündem

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