Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
12 May 2021 - 22:47- Dünya G: 12 May 2021 - 22:49

Ayakkabılıktan çıkan yangında, 3 kişi dumandan etkilendi

Körfez'de 3 katlı bir binanın merdiven boşluğunda çıkan yangında 2’si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi.

mask

Olay, Körfez  Kuzey Mahallesi Abdulhamid Han Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın merdiven boşluğunda bulunan ayakkabılıkta yangın çıktı. Çıkan yangın sırasında, kapısı açık olan binadaki bir evdeki 2’si çocuk 3 kişi dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 3 kişi ise olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından, tedbir amaçlı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# Derince, eğitim

12 May 2021 - 22:47 - Dünya

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
'25-59 yaş arasında Covid-19 endişe verici oranda artıyor' mask
'25-59 yaş arasında Covid-19 endişe verici oranda artıyor'
Korona geçiren üç kişiden birinde görüldü mask
Korona geçiren üç kişiden birinde görüldü
Koronanın yeni bir mutasyonu tespit edildi mask
Koronanın yeni bir mutasyonu tespit edildi
Bagaj ücreti ödememek için 30 kilo portakalı yediler mask
Bagaj ücreti ödememek için 30 kilo portakalı yediler
Büyükşehir Meclisinde Liman tartışması mask
Büyükşehir Meclisinde Liman tartışması
Yolcu ucağı havada kayboldu! mask
Yolcu ucağı havada kayboldu!
Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Evinin odunluğunda canına kıydı mask
Evinin odunluğunda canına kıydı
Tarladaki cinayet 6 çocuğu öksüz ve yetim bıraktı mask
Tarladaki cinayet 6 çocuğu öksüz ve yetim bıraktı
Koç Holding’den Kocaeli’ye büyük yatırım mask
Koç Holding’den Kocaeli’ye büyük yatırım
Tartıştığı komşu çifti pompalı tüfekle öldürdü mask
Tartıştığı komşu çifti pompalı tüfekle öldürdü
3 sporcu annesi, 44 yaşında vefat etti! mask
3 sporcu annesi, 44 yaşında vefat etti!
Engin Koyun: Bu kadar alçaklığa gerek yoktu mask
Engin Koyun: Bu kadar alçaklığa gerek yoktu

GALERİ

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi mask
Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi
Kocaeli’de Filistin’e destek konvoyu mask
Kocaeli’de Filistin’e destek konvoyu
Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu mask
Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu
Başkan özel izin çıkardı, annesinin mezarını ziyaret etti mask
Başkan özel izin çıkardı, annesinin mezarını ziyaret etti
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL