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12 May 2021 - 22:49- Gündem G: 12 May 2021 - 22:50

İzmit’te sokak ve caddeler  bayrama hazır

Tam kapanma sürecinde de çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kentin dört bir yanını yıkayarak sokak ve caddeleri hijyene kavuşturmaya devam ediyor 

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İzmit’in tüm sokak ve caddelerinde çalışmalarını titizlikle yürüten İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi belirlenen adresleri temizleyerek hijyenik hale getirdi. Ekipler son olarak Alikahya Fatih Mahallesi Boşnaklar Camii, Karadenizliler Mahallesi Venedik Evleri önü, Turan Güneş Caddesi Kireçocakları Mahallesi, Ayazma Mahallesi, Turgut Mahallesi Abidin Aral Sokak, Feridun Özbay Sokak ve Gültepe Mahallesi Neşe Sokak’ta yıkama ve süpürme işlemi gerçekleştirdi. 
 
VATANDAŞ MEMNUN
Koronavirüs pandemisi sebebiyle temizliğe ve hijyene daha çok önem verildiği bu günlerde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalarla İzmitli vatandaşların takdirini kazanmayı sürdürüyor. Yapılan hijyen işlemlerinden dolayı mutlu olduklarını kaydeden vatandaşlar, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti. 
# İzmit, koronavirüs

12 May 2021 - 22:49 - Gündem

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