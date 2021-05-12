12 May 2021 - 22:49- Gündem

İzmit’te sokak ve caddeler bayrama hazır

Tam kapanma sürecinde de çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kentin dört bir yanını yıkayarak sokak ve caddeleri hijyene kavuşturmaya devam ediyor