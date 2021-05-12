12 May 2021 - 22:49- Gündem Güncelleme: 12 May 2021 - 22:50
İzmit’te sokak ve caddeler bayrama hazır
Tam kapanma sürecinde de çalışmalarını aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi kentin dört bir yanını yıkayarak sokak ve caddeleri hijyene kavuşturmaya devam ediyor
İzmit’in tüm sokak ve caddelerinde çalışmalarını titizlikle yürüten İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi belirlenen adresleri temizleyerek hijyenik hale getirdi. Ekipler son olarak Alikahya Fatih Mahallesi Boşnaklar Camii, Karadenizliler Mahallesi Venedik Evleri önü, Turan Güneş Caddesi Kireçocakları Mahallesi, Ayazma Mahallesi, Turgut Mahallesi Abidin Aral Sokak, Feridun Özbay Sokak ve Gültepe Mahallesi Neşe Sokak’ta yıkama ve süpürme işlemi gerçekleştirdi.
VATANDAŞ MEMNUN
Koronavirüs pandemisi sebebiyle temizliğe ve hijyene daha çok önem verildiği bu günlerde çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmalarla İzmitli vatandaşların takdirini kazanmayı sürdürüyor. Yapılan hijyen işlemlerinden dolayı mutlu olduklarını kaydeden vatandaşlar, İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet başta olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür etti.
# İzmit, koronavirüs
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.