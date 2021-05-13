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13 May 2021 - 10:50- Gündem G: 13 May 2021 - 10:53

Vaka sayılarının en çok düştüğü Kocaeli’de, vatandaşlara bayram çağrısı

 Vaka sayılarında en çok düşüşün yaşandığı iller arasına giren Kocaeli’deki, yoğum bakım ünitelerindeki yoğunluk da azalıyor. Yaşanan düşüşün bayramda yapılacak olası ihlallerle yükselişe geçebileceğine dikkat çeken Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, “Bütün emeklerimiz, kazançlarımız bir anda yok olabilir” dedi.  

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı açıklamada vaka sayılarının en çok düştüğü iller arasında Kocaeli’de yer aldı. Tam kapanma öncesinde çok yüksek riskli iller arasında sayılarında büyük oranda artışın yaşandığı Kocaeli’de, tedbirlerle birlikte korona virüs vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. Kent genelinde alınan sıkı önlemlerin sonucu, vaka sayılarına da yansıdı. Vaka sayılarının düşmesi ile birlikte hastanelerde yatışı yapılan hastaların sayısı ve yoğum bakım ünitelerindeki yoğunluk da azaldı. Toplam yapılan aşı sayısının 554 bin 864 bine ulaştığı Kocaeli’deki, yoğunluk haritası da maviye dönmeye başladı. Korona virüs tedbirlerine vatandaşların uymaya devam etmesi ile vaka sayılarındaki artışın da süreceğini söyleyen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların tedbirleri ihlal etmesinin ise vaka sayılarının tekrar yükselmesine sebep olabileceğine dikkat çekti.

 

“HASTANE YATIŞLARINDA VE YOĞUN BAKIMLARDA AZALMA MEVCUT”

Son alınan tedbirler kapsamında yoğun bakım ünitelerindeki yoğunlukta büyük ölçüde düşüş olduğunu söyleyen Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, “Alınan önlemler neticesinde, ciddi anlamda hasta sayılarında düşme oldu. Hastane yatışlarında ve yoğun bakımlarda azalma mevcut. Ama özellikle vatandaşlarımızdan şunu istiyoruz. Tedbirlerden vaz geçmek yok. Özellikle bayram süresince, sosyal teması en aza indirmemiz lazım. Komşu ve akraba ziyaretlerinden kesinlikle kaçınmamız lazım. Bayramlaşmaları uzaktan yapmamız lazım” dedi.

 

“BÜTÜN EMEKLERİMİZ, KAZANÇLARIMIZ BİR ANDA YOK OLABİLİR”

Vatandaşların tedbirlere uyması ile vaka sayılarındaki düşüşün hızla sürebileceğini belirten Pehlevan, “Biz İl Sağlık Müdürlüğü olarak, bütün önlemlerimizi almış durumdayız. Bütün hastanelerimiz acil müdahaleyle sağlık hizmeti vermeye hazır durumda. Zaten, süregelen bir hizmet var. Ama en ufak bir sorun yok. Personel takviyesi gibi gerekli önlemler alındı. Ama alınan önlemler neticesinde vaka sayılarındaki azalmanın devam etmesi için bayram süresince, maske, hijyen ve mesafeye dikkat etmek lazım. Akraba, komşu, arkadaş ziyaretlerinden kesinlikle uzak durmak lazım. Komşuya bir çay içmeye gideyim’ gibi düşüncelerden kesinlikle uzak durmamız lazım. Yoksa bütün emeklerimiz, kazançlarımız bir anda yok olabilir. Bu bizim hem kişisel hem de toplumsal sorumluluğumuz. Çünkü biz önlemlerimizi aldığımızda önce çevremizdekileri, sonra toplumu korumuş oluyoruz” diye konuştu.

 

“ALINAN ÖNLEMLERİN SONUCUNU UZUN VADEDE GÖRECEĞİZ”

Vatandaşlara bayram ziyaretlerinde bulunmamaları için çağrıda bulunan Pehlevan, “Bu bayram sevgimizi uzaktan gösterelim. Günümüzde görüntülü iletişim araçları çok güçlü. Bunlarla iletişimi sağlarsak büyüklerimiz de alınmaz, akrabalarımız da alınmaz. Alınmamaları gerekir. Çünkü ilk önce ziyaret etmeyi düşündüğümüz kişiyi koruyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli. Bu bayramı böyle geçirelim ki bir daha ki bayramlarda sevdiklerimize sağ salim bir şekilde kavuşabilelim. Aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Bayram süresince de devam edecek. Gece saat 24.00’a kadar hastanelerin aşı poliklinikleri açık. Randevu alan bütün vatandaşlarımız, gönül rahatlığıyla aşılarını yatırabilirler. İnşallah bu alınan önlemlerin sonucunu uzun vadede göreceğiz. Önümüzdeki bayramlara sağ salim, pandemisiz, maskesiz, salgınsız şekilde kavuşacağız” şeklinde konuştu.

# Kocaeli

13 May 2021 - 10:50 - Gündem

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