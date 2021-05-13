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13 May 2021 - 11:44- Gündem G: 13 May 2021 - 11:45

Hemşireler, hemşireler gününe buruk girdi

Sağlık Sen Kocaeli Üniversite Başkanı Mustafa Resul, “Hemşireler buruklar çünkü dünden bugüne değişen tek şey taşıdıkları yükün artması oldu. Ne görev tanımları bir netliğe kavuştu, ne yeterli istihdam sağlandı, ne ücretlerinde hakkaniyetli bir iyileştirme yapıldı” dedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
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Memur Sen Konfederasyonuna bağlı Sağlık Sen Kocaeli Üniversite Başkanı Mustafa Resul Hemşireler Günü nedeniyle basın açıklamasında bulundu. Resul, “Sağlık sisteminin taşıyıcı dinamiği hemşireler, bir Hemşireler Günü’ne daha buruk bir sevinçle girdiler. Buruklar çünkü dünden bugüne değişen tek şey taşıdıkları yükün artması oldu. Ne görev tanımları bir netliğe kavuştu ne yeterli istihdam sağlandı ne ücretlerinde hakkaniyetli bir iyileştirme yapıldı ne de kariyer imkanlarının önü açıldı. Dün hangi sorunların girdabında çırpınıyor idi iseler bugün de aynı sorunlarla boğuşuyorlar. Üstüne üstlük pandemi canlarını yakmanın yanında iş yüklerini de tükenmişlik derecesinde artırdı. İş yüküne bağlı olarak aile ve sosyal yaşamları da büyük hasar gördü” dedi.

HERKES TABLONUN FARKINDA”

Resul açıklamalarının devamında ise, “Ülkemizin dört bir yanında gece gündüz ter akıtan, özel-üniversite-devlet hastanelerinde görevli 275 bin hemşirenin durumu maalesef bu. Daha vahim olanı ise bu tablonun bir sır olmaması. Başta Sağlık Bakanlığı yöneticileri olmak üzere herkes iç karartıcı bu tablonun farkında. Normal koşullarda farkında olmak yani bir sorunu bilmek, çözüme kavuşturmak için yeter nedendir. Ancak başta hemşireler olmak üzere sağlık çalışanlarının kronik sorunlarının çözümünde yeter neden, bir anlam taşımıyor. Neden, çünkü sistem bir şekilde işliyor, çark dönüyor. Evet, sağlık sistemi sağlık çalışanlarının fedakarlıklarıyla işliyor. Peki ya sağlık çalışanlarından alıp götürdükleri! Sağlık çalışanlarının hakları.

HER GÜN SORUYOR”

Fedakarlığın, özverinin, adanmışlığın karşılığı bu mu olmalı? Başta hemşireler olmak üzere 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı, bu soruyu yalnızca bu güne özel sormuyor. Her gün soruyor. Yetkili sendika olarak biz de her zeminde ve herkese ısrarla soruyoruz; sağlık çalışanlarına verdiğiniz değeri, sorunlarını çözmeyerek göstermiş oluyorsunuz. Farkında mısınız? Oysa sağlık çalışanları her şeyin farkında. Örneğin, Türkiye’de 100 bin kişiye düşen hemşire-ebe sayısı 301 iken, OECD ülkelerinin ortalaması 938, AB ülkelerinin ortalama ise 846.Bu açık, fedakarlıkla nereye kadar kapatılacak? Peki bunun karşılığında ödenen ücret. O da ortada. Sağlık çalışanları, genel kamu çalışanları arasında maaş yönünden bugün en geride bırakılan kesimi temsil ediyor. Bu durum bile her şeyi özetlemektedir.

# Kocaeli

13 May 2021 - 11:44 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

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