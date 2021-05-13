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13 May 2021 - 11:56- Gündem G: 13 May 2021 - 11:57

Dezavantajlı vatandaşlara İzmit Belediyesi morali

Fiziksel ve zihinsel olarak dezavantajlı vatandaşlara özel kıymet veren İzmit Belediyesi engelliler haftasında onları unutmadığını gösterdi, engelli çocukları çeşitli hediyelerle mutlu etti

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Fiziksel ve zihinsel olarak dezavantajlı olan, 10-16 Mayıs tarihleri arasında özel vatandaşların herkesle eşit haklara ve özgürlüğü sahip olduğuna dikkat çekmek için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Engelliler Haftası nedeniyle İzmit Belediyesi engelli bireylerini ziyaret etti. 
 
KOORDİNATÖR AKSU, MUTLU ETTİ
 
İzmit Belediyesi Koordinatörü Ozan Aksu, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte engelli bireyleri evlerinde ziyaret ederek, yüzlerinde tebessüm oluşturdu. Özel vatandaşların İzmit Belediyesi’nce her zaman hatırlandığını belirten koordinatör Aksu küçük sürprizlerle konuk olduğu yürekleri mutlu etti. 
 
BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ
Her an halkın yanında olan ve vatandaşına desteğini ihtiyaç duydukları her konu için aralıksız sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri Yenimahalle, Kuruçeşme ve Topçular mahallesinde ikamet eden dezavantajlı vatandaşlara yalnız olmadıklarını hatırlattı. Kendilerine verilen değer için teşekkür eden vatandaşlar “Başkanımıza bu önemli günlerde bizleri unutmadığı için çok teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundu.
# İzmit, destek

13 May 2021 - 11:56 - Gündem

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