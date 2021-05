BTP lideri gündemi değerlendirdi

Bayram namazını Akçaabat Şehitlik Tepesi Camii’nde kılan BTP lideri namaz çıkışı BTP’nin merhum genel başkanı ve babası Prof. Dr. Haydar Baş’ın kabrini ziyaret etti. Ziyarete, BTP’nin kurmay kadrosundan isimler de eşlik etti. Haydar Baş’ın kabri başında dua eden BTP lideri daha sonra basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı. İsrail’in bayram öncesi Mescid-i Aksa ve Gazze saldırılarına dikkat çeken BTP lideri, “Hüzünlü, buruk bir bayram. İslam dünyasında çokça kanın döküldüğü bir süreçten geçiyoruz. Filistin'de yaşananlar malumunuz. Yüce yaradanın deyimiyle, Allah'ın laneti müslüman kanı akıtanların ve buna vesile olan herkesin üzerine olsun. Müslümanlara Allah yardım etsin, bunun için dua ediyoruz.” Dedi.

“FİLİSTİN MESELESİ SİYASİ PROPAGANDAYA DÖNÜŞTÜRÜLMEMELİ”

Filistin meselesinin ne yazık ki bir siyasi propaganda aracına dönüştürüldüğünü ifade eden BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, şu dikkat çekici ifadeleri kullandı; “Allah Filistin'deki kardeşlerimize yardım etsin. Keşke elimizden fazlası gelse de yapsak. Ancak şunu da bilmek lazım; bu konunun siyasi propaganda aracına dönüştürüldü, şu günlerde buna da hiç pirim vermemek lazım. İsrail ile madde madde anlaşmalar yapıp, İsrail'in cesaret madalyalarını alıp Türkiye'de İsrail'e kahır okuyan insanlar ne Filistin'deki kardeşlerimizin problemini çözebilir ne de İslam dünyasındaki fitnenin ve kavganın önüne geçebilir. Aksini düşünmemiz hata olur. Dolayısıyla samimi, dürüst ve gerçekten İslam dünyasının istikbalini düşünen yönetimlerin Türkiye Cumhuriyeti'nin başında olmasını ve tüm İslam alemine önderlik yapmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Biz de bu noktada buna adayız. Allah hepimize bunu yaşamayı ve yaşatmayı nasip etsin.”

“MESCİD-İ AKSA İSLAM DÜNYASININ BAŞKENTİ İLAN EDİLSİN ÇAĞRISI ÇOK KIYMETLİ BİR HAMLE”

Prof. Dr. Haydar Baş’ın 2017 yılında yaptığı “Mescid-i Aksa İslam dünyasının başkenti ilan edilsin” çağrısına da dikkat çeken BTP Genel Başkanı, “Ebedi genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş her zaman bir fiilin insanıydı, her zaman bir hareketin insanıydı, her zaman bir çözümün insanıydı. Bugün yapılan Filistinle ilgili güzellemelerin, İsrail ile ilgili kötülemelerin İslam dünyasına, orada kanı dökülen insanlara hiçbir faydası olmadığını görüyoruz. Bu noktada bunu fiile dökmemiz lazım. Burada da en büyük fırsat İslam dünyasının başkenti olarak Mescid-i Aksa'nın ilan edilmesidir. Bunu devletler tanır, tanımaz. Bu devletlerin kendi hukukudur ama en azından samimiyetin ve samimiyetsizliğin ortaya çıkabileceği bir fırsattır. Devletler hukukunda bunlar çok kıymetli hamlelerdir. Keşke merhum genel başkanımız kadar uluslararası hukuka hakim insanlar yıllardan bu yana bu ülkeyi yönetmiş olsaydı. Bu konular aslında çok kolay çözülebilecek hem kararlılık hem istikrar meseleleridir. Ama dediğim gibi İsrail ile bir dizi anlaşmalar yapıp, cesaret madalyaları alıp, gemilerimizle petrolünü taşıdığımız İsrail'in bugün kahır okumakla bir noktaya geleceğini hayal etmek bizim için cahillik olur. Harekete geçmemiz lazım, fiile dönmemiz lazım ve tüm İslam alemini kucaklayacak bir altyapıyı oluşturmamız lazım. Bunun da en temelinde ekonomi yatıyor. Keşke Türkiye ekonomisi bu noktada olmasaydı da tüm dünyaya destek olabileydi, Filistin'e sahip çıkabilseydi. Ama ekonomimizin bu olduğu noktada, milletimizi aşılayamadığımız noktada, itibardan tasarruf olmaz sloganıyla diğer ülkelere aşılar veriyoruz. Bunların takdirini halkımız ilk seçimde gösterecektir.’ İfadelerini kullandı.

“MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE BAĞLI NESİLLER YETİŞTİRMEK LAZIM”

“Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebedi genel başkanımız Prof. Dr. Haydar Baş hem milli ve hem manevi değerleri en yüksek mertebede yaşayan insanlardı.” ifadelerini kullanan BTP lideri, “Bu insanlar gibi olmayı Allah bize ve tüm İslam alemine nasip etsin inşaallah. Zor zamanlar ama bayramlar sevinçlidir, mutludur. Çocukların sevindirileceği, insanların İslam dinine ısındırılacağı en güzel zamanlardır. Bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bu fırsatları değerlendirirsek dini, manevi ve milli duyguları yüksek güzel nesiller yetiştirebiliriz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin ihtiyacı olan şey bu nesillerdir. Bu nesillerle birlikte Cumhuriyeti, Atatürk'ün idealleri noktasında inşaa edebilecek yönetimler oluşturabileceğiz. Allah hepimize bunu nasip etsin.” şeklinde konuştu.