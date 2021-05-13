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13 May 2021 - 14:15- Asayiş G: 13 May 2021 - 14:16

Papetti Mahmut vefat etti

Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen “Papetti” lakaplı Mahmut Eymitli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen “Papetti” lakaplı Mahmut Eymitli (60) bir süredir gırtlak kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Son olarak Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden Eymirli, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. UPS Bölge Müdürlüğü görevinden emekli olan evli ve 1 çocuk babası Mahmut Eymirli’nin acı haberi sevenleri ve akrabalarını yasa boğdu. Eymirli’nin cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilecek. 
# Kocaeli

13 May 2021 - 14:15 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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