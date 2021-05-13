Papetti Mahmut vefat etti

Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve sevilen “Papetti” lakaplı Mahmut Eymitli (60) bir süredir gırtlak kanseri nedeniyle tedavi görüyordu. Son olarak Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavisi devam eden Eymirli, yapılan bütün müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. UPS Bölge Müdürlüğü görevinden emekli olan evli ve 1 çocuk babası Mahmut Eymirli’nin acı haberi sevenleri ve akrabalarını yasa boğdu. Eymirli’nin cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek toprağa verilecek.