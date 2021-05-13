Kaymakam’dan Bayram mesajı

İzmit Kaymakam’ı Şevket Cinbir Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Cinbir: “Ramazan ayı boyunca İlçemizde; bir taraftan Koronavirüs salgınından korunmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanması ve bu virüsten hastalanan vatandaşlarımızın tedavilerine yönelik çalışmaları yürütürken diğer taraftan İzmit Vefa Sosyal Destek Grubumuzun organizesiyle; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılan yardım ve desteklerin yan ısıra Valiliğimiz, belediyeler, odalar, muhtarlıklar, vakıflar ve dernekler, hayırsever vatandaşlar tarafından sağlanan imkânlarla; yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımız ve koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan zorluk yaşayan meslek gruplarının sıkıntıları giderilmeye çalışılmış, İzmit İlçesinde güzel bir yardımlaşma ve dayanışma örneği sergilenmiştir” dedi.

“HER ZAMAN YANINDAYIZ”

İçinde bulunduğumuz bu zor ve çetin süreçte çoğu zaman evlerinde kalmak durumunda olan gazilerimiz, şehit ailelerimiz, eşi vefat etmiş kadınlarımız, engelli bireylerimiz, öksüz ve yetim çocuklarımız, yalnız yaşayan yaşlılarımız başta olmak üzere her kesimden vatandaşımız Kaymakamlığımızın organizesiyle ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından ziyaret edilerek yalnız olmadıkları, kimsesizlerin kimsesi olan devletimizin ve milletimizin her zaman kendilerinin yanlarında olduğu hissettirilmiştir.

“KARDEŞLİK VE GÜZEL KOMŞULUK”

Devlet vatandaş ilişkilerinin gelişmesi, birlik ve beraberliğimizin pekişmesi, komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi, bizi biz yapan değerlerimizin bir kez daha hatırlanması, toplumdaki farkındalık ve sosyal sorumluluk bilincinin artması gibi çok önemli ve güzel sonuçları olan bu güzel çalışmaların içinde yer alan veya katkıda bulunan her kurum, kuruluş ve kişiye teşekkür ediyor, bu kardeşlik ve güzel komşuluk anlayışının yıl boyunca devamını diliyorum.

“SEVGİ VE SAYGILAR”

Bayramlar insanları birbirlerine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut veren, birlik ve beraberliği sağlayan özel günlerdir Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olması temennisiyle; başta Aziz Şehitlerimizin bizlere emaneti olan Şehit Aileleri ve Kahraman Gazilerimiz olmak üzere herkesin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Daha çok güzelliklerin paylaşıldığı, gözyaşı ve açlığın olmadığı, barışın, sevginin, adaletin, insanlık değerlerinin hakim olduğu, koronavirüs salgını gibi afetler ile kavganın ve zulmün yaşanmadığı bir dünyada sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle; Selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum"