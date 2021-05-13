Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
13 May 2021 - 14:16- Gündem G: 13 May 2021 - 14:17

Kaymakam’dan Bayram mesajı

İzmit Kaymakam’ı Şevket Cinbir, “İzmit İlçesinde güzel bir yardımlaşma ve dayanışma örneği sergilenmiştir” dedi.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
mask

İzmit Kaymakam’ı Şevket Cinbir Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı. Cinbir: “Ramazan ayı boyunca İlçemizde; bir taraftan Koronavirüs salgınından korunmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanması ve bu virüsten hastalanan vatandaşlarımızın tedavilerine yönelik çalışmaları yürütürken diğer taraftan İzmit Vefa Sosyal Destek Grubumuzun organizesiyle; Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca yapılan yardım ve desteklerin yan ısıra Valiliğimiz, belediyeler, odalar, muhtarlıklar, vakıflar ve dernekler, hayırsever vatandaşlar tarafından sağlanan imkânlarla; yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımız ve koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik açıdan zorluk yaşayan meslek gruplarının sıkıntıları giderilmeye çalışılmış, İzmit İlçesinde güzel bir yardımlaşma ve dayanışma örneği sergilenmiştir” dedi.

HER ZAMAN YANINDAYIZ”

İçinde bulunduğumuz bu zor ve çetin süreçte çoğu zaman evlerinde kalmak durumunda olan gazilerimiz, şehit ailelerimiz, eşi vefat etmiş kadınlarımız, engelli bireylerimiz, öksüz ve yetim çocuklarımız, yalnız yaşayan yaşlılarımız başta olmak üzere her kesimden vatandaşımız Kaymakamlığımızın organizesiyle ilgili kurum ve kuruluşlarımız tarafından ziyaret edilerek yalnız olmadıkları, kimsesizlerin kimsesi olan devletimizin ve milletimizin her zaman kendilerinin yanlarında olduğu hissettirilmiştir.

KARDEŞLİK VE GÜZEL KOMŞULUK”

Devlet vatandaş ilişkilerinin gelişmesi, birlik ve beraberliğimizin pekişmesi, komşuluk ilişkilerinin güçlenmesi, bizi biz yapan değerlerimizin bir kez daha hatırlanması, toplumdaki farkındalık ve sosyal sorumluluk bilincinin artması gibi çok önemli ve güzel sonuçları olan bu güzel çalışmaların içinde yer alan veya katkıda bulunan her kurum, kuruluş ve kişiye teşekkür ediyor, bu kardeşlik ve güzel komşuluk anlayışının yıl boyunca devamını diliyorum.

SEVGİ VE SAYGILAR”

Bayramlar insanları birbirlerine yakınlaştıran, aynı düşünce ve duygularda buluşturan, günlük kaygı ve sıkıntılardan uzaklaştıran, topluma umut veren, birlik ve beraberliği sağlayan özel günlerdir Farklılıklarımızı zenginlik olarak görüp, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olması temennisiyle; başta Aziz Şehitlerimizin bizlere emaneti olan Şehit Aileleri ve Kahraman Gazilerimiz olmak üzere herkesin Ramazan Bayramı’nı kutluyorum. Daha çok güzelliklerin paylaşıldığı, gözyaşı ve açlığın olmadığı, barışın, sevginin, adaletin, insanlık değerlerinin hakim olduğu, koronavirüs salgını gibi afetler ile kavganın ve zulmün yaşanmadığı bir dünyada sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimle; Selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum"

# destek, yardım, İzmit, koronavirüs

13 May 2021 - 14:16 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BTP lideri gündemi değerlendirdi mask
BTP lideri gündemi değerlendirdi
Dezavantajlı vatandaşlara İzmit Belediyesi morali mask
Dezavantajlı vatandaşlara İzmit Belediyesi morali
Büyükşehir’den ‘’Engelli Refahı’’ eğitimi   mask
Büyükşehir’den ‘’Engelli Refahı’’ eğitimi  
Büyükakın, Darıca Battalgazi Caddesi’ndeki çalışmaları inceledi   mask
Büyükakın, Darıca Battalgazi Caddesi’ndeki çalışmaları inceledi  
İzmit Belediyesi yönetimi emekçilerle bayramlaştı mask
İzmit Belediyesi yönetimi emekçilerle bayramlaştı
İzmit’te sokak ve caddeler  bayrama hazır mask
İzmit’te sokak ve caddeler  bayrama hazır
Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
3 sporcu annesi, 44 yaşında vefat etti! mask
3 sporcu annesi, 44 yaşında vefat etti!
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Kocaeli'de bir intihar daha! Odunlukta kendini astı mask
Kocaeli'de bir intihar daha! Odunlukta kendini astı
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı mask
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi mask
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi
Lastik fabrikasında yangın çıktı! Bir işçi dumandan etkilendi mask
Lastik fabrikasında yangın çıktı! Bir işçi dumandan etkilendi

GALERİ

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi mask
Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi
Kocaeli’de Filistin’e destek konvoyu mask
Kocaeli’de Filistin’e destek konvoyu
Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu mask
Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu
Başkan özel izin çıkardı, annesinin mezarını ziyaret etti mask
Başkan özel izin çıkardı, annesinin mezarını ziyaret etti
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL