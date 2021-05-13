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13 May 2021 - 16:29- Gündem G: 13 May 2021 - 16:30

Vatandaşlardan İzmit Belediyesi’ne  bayram mesaisi teşekkürü

Ramazan Bayramı’nda da görevini aksatmayan İzmit Belediyesi, İzmitli vatandaşların takdirini kazanmaya devam ediyor 

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Daha yaşanılabilir bir İzmit için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İzmit Belediyesi, kamu hizmetlerini aksatmamak adına mesaisine Ramazan Bayramı’nda da devam ediyor. Ramazan Bayramı’nı koronavirüs pandemisi sebebiyle evlerinde geçiren İzmitli vatandaşlar, yaşadıkları sokak ve caddelerde gerçekleştirilen hizmetler için ise İzmit Belediyesi’ne teşekkür ediyor. 
 

“GÖREVİNİZİ LAYIKIYLA YERİNE GETİRİYORSUNUZ”

 
Bayramda da sokak ve caddelerde yıkama çalışmalarına devam İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Caddesi’nde de yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmayı evinden fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaşan Yusuf Yıldız isimli vatandaş İzmit Belediyesi ve İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i etiketleyerek,  “Bu mübarek Ramazan Bayramı sabahında bile görevinizi layıkıyla yerine getirdiğiniz için teşekkürler” ifadelerini kullandı.
# İzmit, koronavirüs

13 May 2021 - 16:29 - Gündem

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