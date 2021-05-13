13 May 2021 - 16:29- Gündem Güncelleme: 13 May 2021 - 16:30
Vatandaşlardan İzmit Belediyesi’ne bayram mesaisi teşekkürü
Ramazan Bayramı’nda da görevini aksatmayan İzmit Belediyesi, İzmitli vatandaşların takdirini kazanmaya devam ediyor
Daha yaşanılabilir bir İzmit için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren İzmit Belediyesi, kamu hizmetlerini aksatmamak adına mesaisine Ramazan Bayramı’nda da devam ediyor. Ramazan Bayramı’nı koronavirüs pandemisi sebebiyle evlerinde geçiren İzmitli vatandaşlar, yaşadıkları sokak ve caddelerde gerçekleştirilen hizmetler için ise İzmit Belediyesi’ne teşekkür ediyor.
Bayramda da sokak ve caddelerde yıkama çalışmalarına devam İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, İstasyon Caddesi’nde de yıkama ve dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Bu çalışmayı evinden fotoğraflayarak sosyal medya hesabından paylaşan Yusuf Yıldız isimli vatandaş İzmit Belediyesi ve İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’i etiketleyerek, “Bu mübarek Ramazan Bayramı sabahında bile görevinizi layıkıyla yerine getirdiğiniz için teşekkürler” ifadelerini kullandı.
# İzmit, koronavirüs
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.