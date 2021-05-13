Merdivenler boyanıyor İzmit rengarenk oluyor

İzmit Belediyesi, İzmitlilerin sıkça kullandığı beton merdivenlere estetik katmaya devam ediyor. Akpınar Arızlı, Alikahya Cumhuriyet, 28 Haziran, Turgut ve daha birçok mahallede merdivenleri rengarenk yapan İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda da vatandaşlarla birlikte merdivenleri cıvıl cıvıl yapmayı sürdürüyor.

KOZLUK RENGARENK OLDU

Kozluk Mahallesinde merdivenleri ve kaldırımları boyayan ekipleri, mahalleye adeta renk getirdi. Ekiplerin merdivenleri boyadığını gören vatandaşlar da boyama çalışmalarına destek verdi. Ekiplere bayram çikolatası ikram eden mahalle sakinlerinden Kaya Arslan, “İzmit Belediyesi ekipleriyle mahallemizin merdivenlerini rengarenk yapıyoruz. Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ve ekiplere bu güzel çalışmadan ötürü teşekkür ediyoruz. İzmit’in tüm merdivenlerinin rengarenk olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

ELLERİNE FIRÇALARI ALDILAR

Beton merdivenleri boyamak için mahallelerine gelen İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini gören Tavşantepeliler de ellerine fırçaları aldı, merdivenlerin başına geçti. İzmit Belediyesi ekipleriyle birlikte basamaklı teker teker boyayan vatandaşlar pandeminin kasvetinden biraz olsun kurtuldu. İzmit Belediyesinin başlatmış olduğu merdiven çalışmasından dolayı bir hayli mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, baharın iç ısıtan renklerini tüm İzmit’te görmek istediklerini kaydetti.