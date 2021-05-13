13 May 2021 - 16:38- Gündem Güncelleme: 13 May 2021 - 16:39
Merdivenler boyanıyor İzmit rengarenk oluyor
Kentte başlattığı merdiven boyama akımıyla İzmit’i adeta gökkuşağına bürüyen İzmit Belediyesi, merdiven boyama çalışmalarına Ramazan Bayramı’nda da devam ederken, Kozluk ve Tavşantepe mahallelerini rengarenk yaptı
İzmit Belediyesi, İzmitlilerin sıkça kullandığı beton merdivenlere estetik katmaya devam ediyor. Akpınar Arızlı, Alikahya Cumhuriyet, 28 Haziran, Turgut ve daha birçok mahallede merdivenleri rengarenk yapan İzmit Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda da vatandaşlarla birlikte merdivenleri cıvıl cıvıl yapmayı sürdürüyor.
Kozluk Mahallesinde merdivenleri ve kaldırımları boyayan ekipleri, mahalleye adeta renk getirdi. Ekiplerin merdivenleri boyadığını gören vatandaşlar da boyama çalışmalarına destek verdi. Ekiplere bayram çikolatası ikram eden mahalle sakinlerinden Kaya Arslan, “İzmit Belediyesi ekipleriyle mahallemizin merdivenlerini rengarenk yapıyoruz. Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’e ve ekiplere bu güzel çalışmadan ötürü teşekkür ediyoruz. İzmit’in tüm merdivenlerinin rengarenk olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.
Beton merdivenleri boyamak için mahallelerine gelen İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini gören Tavşantepeliler de ellerine fırçaları aldı, merdivenlerin başına geçti. İzmit Belediyesi ekipleriyle birlikte basamaklı teker teker boyayan vatandaşlar pandeminin kasvetinden biraz olsun kurtuldu. İzmit Belediyesinin başlatmış olduğu merdiven çalışmasından dolayı bir hayli mutlu olduklarını söyleyen vatandaşlar, baharın iç ısıtan renklerini tüm İzmit’te görmek istediklerini kaydetti.
Satılık dubleks daire
Derince Sırrı Paşa Mahallesi Öğretmenler Caddesi İrfan Sokak'ta, 5 yaşındaki binanın 3. katındaki çatı dubleks satılıktır. Krediye uygun 3+1, brüt 17...0538 094 41 95
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yürüyüşü Değişikler - açılışa kimler kurdele kesecek cemil ipekçide gelecekmi
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.