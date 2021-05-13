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13 May 2021 - 18:08- Siyaset G: 13 May 2021 - 18:13

AKP Kocaeli, bayramlaştı

AKP Kocaeli İl Başkanlığı, geleneksel bayramlaşma programını pandemi nedeniyle online olarak yaptı. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Milletvekilleri ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın da yer aldığı toplantıda, AKP’deki birlik ve beraberliğin sahaya da yansıdığı ve vatandaşlardan olumlu tepki aldığına vurgu yapıldı.
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AKP  Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş başkanlığındaki bayramlaşma programına MKYK Üyesi Milletvekili Emine Zeybek, Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyüakın, il yönetim kurulu üyeleri, İl Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, ilçe başkanları ile İlçe Belediye Başkanları katıldı. Başkan Ellibeş, pandemi nedeniyle normal bayramları özlediklerini, ülkemizin ve bütün dünyanın bu salgından kurtulmasını dilediklerini belirterek, “Rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif’i tamamlayarak bir bayrama daha kavuşmanın sevinci içerisindeyiz. Salgın ve Ramazan’ın son günlerinde Filistin’de Müslümanlara uygulanan zulüm ve saldırılar bayram sevincimizi gölgelese de, milletimize hizmet yolundaki kararlılığımızda en ufak bir eksilme bulunmamaktadır. Çok şükür, Kocaeli teşkilatları olarak her zaman hazır ve çalışma halindeyiz. Bu noktada, Kocaeli İl Başkanlığı olarak Türkiye genelinde mahalle başkanlarından, sandık kurul üyelerine kadar ana kademe, kadın ve gençlik kolları olmak üzere üç ayrı birimde teşkilatlanma çalışmasını %100 tamamlama oranıyla Türkiye 1.liğini elde etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sağlam yapının oluşumuna geçmişten, bugüne kadar hizmet etmiş, aramızda olan veya ebediyete irtihal etmiş bütün dava arkadaşlarımıza şükran borçluyuz. Milletimizle iç içe, onlardan aldığımız güç ve destekle yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi.

"MİLLETİMİZ SAMİMİYETİ GÖRÜYOR VE DESTEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Başkan Ellibeş, Pandemi döneminde hem hükümetin hem de belediyelerin halkın güvenini daha çok kazandığına dikkat çekerek şöyle devam etti: “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde özellikle pandemi döneminde halkımızın ihtiyaç ve beklentilerini yerine getirmek adına hükümet ve yerel yönetimler olarak herşeyi yapmaya çalışıyoruz. AK Parti teşkilatları da samimi şekilde her alanda vatandaşımızın yanında yer alarak, gönüllere dokunuyor. İşte bu çalışkanlığın karşılığı olarak milletimiz güven ve desteğini sunuyor. Omuzlarımızdaki yük ve sorumluluk artsa da, bu güveni boşa çıkarmamak adına her zamankinden daha fazla çalışmayı sürdüreceğiz. Çok şükür ki, bugün başta Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere, ilçe belediyelerimizin tamamında Belediye Başkanlarımızın samimi çalışmalarıyla milletimizin gönlündeki yerlerini sağlamlaştırdığını, hatta daha da güçlendirdiğini görüyoruz. Bu nedenle her birini ayrı ayrı kutluyoruz. Sağlık çalışanlarımızdan, emniyet güçlerimize bütün kamu görevlilerimize özellikle Pandemi sürecindeki özverileri, halkımıza karşı hassasiyet ve anlayışları için teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Birlik, beraberlik içinde daha nice bayramlara ulaşmak dileğiyle herkesin bayramını bir kez daha kutluyor, bu mübarek günlerin İslam Coğrafyası başta olmak üzere tüm dünyada zulmün sona ermesine vesile olmasını diliyorum”.

# Kocaeli, Büyükşehir

13 May 2021 - 18:08 - Siyaset

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