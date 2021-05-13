Hürriyet ve üst yönetimi İzmit için bayram mesaisinde

Koronavirüs tedavisini tamamlamasıyla birlikte yeniden işinin başına geçen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, üst yönetimiyle birlikte Ramazan Bayramı’nda da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bayramın birinci gününde Bursa’ya giden başkan Hürriyet, yakın zamanda hayata geçirmek istediği ‘Dernekler Yerleşkesi Projesi’ için Nilüfer Belediyesi’nin Karaman Dernekler Yerleşkesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

DERNEKLER YERLEŞKESİNİ İNCELEDİ

İnceleme için Bursa’nın Nilüfer İlçesi’ne giden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve üst yönetim ekibini burada Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Özel Kalem Müdürü Mehmet Şenbiçer ve Bursa’daki projeyi hayata geçiren teknik ekip çalışanları karşıladı. Yerleşkeyi gezen ve yerleşke projesinin detayları hakkında bilgi alan başkan Hürriyet, hayata geçirilen projeyi çok beğendiğini ifade etti.