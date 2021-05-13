Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
13 May 2021 - 18:12- Gündem G: 13 May 2021 - 18:13

Hürriyet ve üst yönetimi İzmit için bayram mesaisinde

Ramazan Bayramı’nda da mesaisine devam eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te hayata geçireceği ‘Dernekler Yerleşkesi Projesi’ için Bursa’da Nilüfer Belediyesi’nin Karaman Dernekler Yerleşkesi’ni inceledi

mask

Koronavirüs tedavisini tamamlamasıyla birlikte yeniden işinin başına geçen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, üst yönetimiyle birlikte Ramazan Bayramı’nda da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bayramın birinci gününde Bursa’ya giden başkan Hürriyet, yakın zamanda hayata geçirmek istediği ‘Dernekler Yerleşkesi Projesi’ için Nilüfer Belediyesi’nin Karaman Dernekler Yerleşkesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. 
 

DERNEKLER YERLEŞKESİNİ İNCELEDİ 

 
İnceleme için Bursa’nın Nilüfer İlçesi’ne giden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve üst yönetim ekibini burada Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Özel Kalem Müdürü Mehmet Şenbiçer ve Bursa’daki projeyi hayata geçiren teknik ekip çalışanları karşıladı. Yerleşkeyi gezen ve yerleşke projesinin detayları hakkında bilgi alan başkan Hürriyet, hayata geçirilen projeyi çok beğendiğini ifade etti.
# İzmit, koronavirüs

13 May 2021 - 18:12 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Hürriyet ve üst yönetimi İzmit için bayram mesaisinde mask
Hürriyet ve üst yönetimi İzmit için bayram mesaisinde
Merdivenler boyanıyor İzmit rengarenk oluyor mask
Merdivenler boyanıyor İzmit rengarenk oluyor
Vatandaşlardan İzmit Belediyesi’ne  bayram mesaisi teşekkürü mask
Vatandaşlardan İzmit Belediyesi’ne  bayram mesaisi teşekkürü
BTP lideri gündemi değerlendirdi mask
BTP lideri gündemi değerlendirdi
Dezavantajlı vatandaşlara İzmit Belediyesi morali mask
Dezavantajlı vatandaşlara İzmit Belediyesi morali
Büyükşehir’den ‘’Engelli Refahı’’ eğitimi   mask
Büyükşehir’den ‘’Engelli Refahı’’ eğitimi  
Anket Karamürsel Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
3 sporcu annesi, 44 yaşında vefat etti! mask
3 sporcu annesi, 44 yaşında vefat etti!
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Kocaeli'de bir intihar daha! Odunlukta kendini astı mask
Kocaeli'de bir intihar daha! Odunlukta kendini astı
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı mask
İzmit'te bankanın önünde izdiham çıktı
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi mask
Baba oğul 14 gün arayla koronaya yenildi
Lastik fabrikasında yangın çıktı! Bir işçi dumandan etkilendi mask
Lastik fabrikasında yangın çıktı! Bir işçi dumandan etkilendi

GALERİ

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı mask
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Ankara Demirspor-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi mask
Korona savaşçılarının tulum içindeki mücadelesi
Kocaeli’de Filistin’e destek konvoyu mask
Kocaeli’de Filistin’e destek konvoyu
Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu mask
Patenli genç D-100'de ölüme meydan okudu
Başkan özel izin çıkardı, annesinin mezarını ziyaret etti mask
Başkan özel izin çıkardı, annesinin mezarını ziyaret etti
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL