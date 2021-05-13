13 May 2021 - 18:12- Gündem Güncelleme: 13 May 2021 - 18:13
Hürriyet ve üst yönetimi İzmit için bayram mesaisinde
Ramazan Bayramı’nda da mesaisine devam eden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’te hayata geçireceği ‘Dernekler Yerleşkesi Projesi’ için Bursa’da Nilüfer Belediyesi’nin Karaman Dernekler Yerleşkesi’ni inceledi
Koronavirüs tedavisini tamamlamasıyla birlikte yeniden işinin başına geçen İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, üst yönetimiyle birlikte Ramazan Bayramı’nda da çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bayramın birinci gününde Bursa’ya giden başkan Hürriyet, yakın zamanda hayata geçirmek istediği ‘Dernekler Yerleşkesi Projesi’ için Nilüfer Belediyesi’nin Karaman Dernekler Yerleşkesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
İnceleme için Bursa’nın Nilüfer İlçesi’ne giden İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve üst yönetim ekibini burada Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız, Özel Kalem Müdürü Mehmet Şenbiçer ve Bursa’daki projeyi hayata geçiren teknik ekip çalışanları karşıladı. Yerleşkeyi gezen ve yerleşke projesinin detayları hakkında bilgi alan başkan Hürriyet, hayata geçirilen projeyi çok beğendiğini ifade etti.
# İzmit, koronavirüs
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.