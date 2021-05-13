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13 May 2021 - 19:58- Gündem G: 13 May 2021 - 20:00

Korona verileri açıklandı! Vaka sayılarında düşüş sürüyor

Türkiye, 5 bin vaka hedefine adım adım ilerliyor. Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 13 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1217'si semptomatik olmak üzere 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 83 bin 996'ya yükseldi. Vefat sayısı 238 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 55 bin 472 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1217'si semptomatik olmak üzere toplam 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 238 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 44 bin 59'a, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 83 bin 996'ya yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 55 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 55 bin 472 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 856 bin 763'e yükseldi. Toplam test sayısı 50 milyon 259 bin 943'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 765 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,0 oldu.

Son Dakika: Türkiye'de 13 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 238 kişi vefat etti, 11 bin 534 yeni vaka tespit edildi

DÜNKÜ VAKA SAYISI 13 BİNİ AŞMIŞTI

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 232 kişi hayatını kaybederken, 1496'sı semptomatik olmak üzere 13 bin 29 yeni vaka tespit edilmişti.

# koronavirüs

13 May 2021 - 19:58 - Gündem

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