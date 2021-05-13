Ankara/Çankaya'da 872 m² iş yeri icradan satılık

Ankara İl, Çankaya İlçe, 15244 Ada, 1 Parsel, Karakusunlar Mah. 1. Kat, 27 Nolu Bağımsız Bölüm Toplantı salonu vasıflı taşınmazda 2 adet bar, 2 adet performans sahnesi, soyunma odası, ses ve ışık sistemleri, havalandırma sistemi, canlı konser performansına imkân veren ses ve ışık düzenekleri, sanayi tipi mutfak tesisatlarının bulunduğu mutfak kısmı, pişirme bölümü, bulaşıkhane bölümü, et-sebze hazırlık bölümü, derin dondurucu oda ve soğuk oda, içeceklerin depolandığı depolar, personel soyunma odası ve dolapları, yiyecek ve içeceklerin çıkartıldığı yük asansörü, jeneratör, teras bölümünde açık havada ve dev ekranın bulunduğu çok geniş bir oturma, eğlence, toplantı v.b. etkinlik alanı, aydınlatma direkleri, ortada bar kısmı, dekoratif tuğla kaplama duvarlar, bulunduğu tespit edilmiştir.

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