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13 May 2021 - 20:04- Gündem G: 13 May 2021 - 20:07

Menemen İstiklal Mahallesi'nde 2+1 daire icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Menemen İstiklal Mahallesi'nde 2+1 daire icradan satılıktır

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İzmir İl, Menemen İlçe, 3030 Ada, 2 Parsel, ULUCAK Mahalle/Köy, ZEMİN KAT, 1 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM, İzmir ili Menemen ilçesi Ulucak mah. 3030 ada 2 parselde kayıtlı 20784,00 m2 alanlı 2. blok zemin katta 14/5013 arsa paylı 1 nolu mesken vasıflı taşınmaz, tam pay ile kayıtlıdır. Taşınmaz üzerindeki ana yapı betonarme kolonlu, tuğla duvarlı, asansörlü, doğalgazlı kat kalorifer ısıtmalı olarak inşa edilmiştir. 

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13 May 2021 - 20:04 - Gündem

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