Sakatlanan futbolculardan çok iyi haber!

Kocaelispor’da ofans hattının dört önemli futbolcusu Batuhan Er, Benhur Keser, İrfan Başaran ve Burak Süleyman, Ankara Demirspor ile oynanan 2. Lig Play-Off çeyrek final ilk karşılaşmasında çeşitli sakatlıklar geçirmişti. Batuhan Er ilk ilk yarının sonunda oyunu sedye ile terk etmiş ve ikinci yarının başında yerini Tahir’e bırakmıştı. MR’ı çekilecek olan Batuhan bu akşamki antrenmanda yürüyüş yaptı.
BATUHAN ER’E MR ÇEKİLECEK
Benhur, Ankara Demirspor maçının ilk yarısında zemine takıldı ve ayak bileğini burktu. Aynı futbolcu maçın sonlarında da sol ayak bileğine darbe aldı. Benhur’un durumu korkulacak gibi değil. Etkili kanat forvet serbest olarak gerçekleşen antrenmanda dinlendi ve ayak tenisi oynayan arkadaşlarına hakemlik yaptı.
İRFAN VE BURAK SÜLEYMAN’DA SORUN YOK
İrfan, Demir maçının talihsiz oyuncularındandı. Rakibin sert müdahalelerine sürekli maruz kalan futbolcu zor anlar yaşamıştı. Yine Burak Süleyman da üzerinde iki futbolcunun baskısı olmasına rağmen elinden geleni yaptı ve rakibinden bol bol temas aldı. İlk yarıda bir ara sol ayak bileğini tutan futbolcu korkuttu. İrfan ve Burak Süleyman’ın hafif ağrılarının olduğu, pazar günkü Ankara Demir maçında sahadaki yerini alabileceği öğrenildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.