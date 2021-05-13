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13 May 2021 - 20:45- Gündem G: 13 May 2021 - 20:47

İzmit’te 19 halk pazarı  15 Mayıs’ta da açık 

İzmit’te geçen hafta cumartesi günü kurulan 19 semt pazarı bu hafta da cumartesi günü açık olacak. İzmit Belediyesinin işgal harcı almayacağı pazarcı esnafı sadece sebze, meyve ve fide satabilecek

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Pazarcının elinde bulunan meyve ve sebzelerin çürümemesi için İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı halk pazarı genelgesi nedeniyle geçen hafta cumartesi günü kurulan halk pazarları bu hafta da açık olacak. İzmit Belediyesinin işgal harcı almayacağı 19 semt pazarında pazarcı esnafı 15 Mayıs Cumartesi günü de tezgahının başında olacak. 
 

SEBZE, MEYVE VE FİDE

 
Saat 10:00 ile 17:00 arasında açık olacak semt pazarlarında sosyal mesafeye ve iki tezgah arasındaki açıklığa dikkat edilecek. Belirli sayıda vatandaşın alınacağı pazarlarda sadece yaş meyve, sebze ve fide satışı yapılabilecek. İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri ve güvenlik güçleri de pazarlarda sıkı denetimde bulunacak. Vatandaşlar sadece evlerine yürüme mesafesinde olan pazarlara gidip alışveriş yapabilecek. 

KURULACAK PAZARLAR

 
15 Mayıs Cumartesi günü kurulacak olacak semt pazarları şunlar: Kuruçeşme, Tavşantepe, Yenidoğan, Yenişehir, Dünya Bankası, Çukurbağ, Alikahya, Yeşilova, 42 Evler, Doğukışla, Ayazma, Plaj Yolu, Gültepe, Akmeşe, Doğukışla, Yuvam, Kozluk, Yahya Kaptan ve Topçular.
# İzmit

13 May 2021 - 20:45 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Karagöz - Pazarcılar çürük çarık mal satıyor bir daha pazara gitmem.onlarin para ile sattığı mal ile akşam çöpe attıkları mal arasında hiç bir fark yok.yetkililer bu satılan malların çürük bozuk olup olmadıklarını pazar tezgahından kasalara kada tek tek kontrol etmeliler.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 22:51
02

Karagöz - Alınan tedbirleri denetlemek güzel.peki pazarcıların satışa sunduğu malları neden kontrol etmiyorsunuz.gecen hafta pazardan aldığım meyvelerin hepsi çürük çarık çıktı.ozellikle karpuz ve ceri domateslerine dikkat edin.adamlar karpuzun üzerine etiket yapıştırıp çürümeye başlayan yerlerini saklıyorlar.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 22:46
01

Cengi̇z Şahi̇n - Açmayın kardeşim bu pazarları kaç kere söyledik. Biz niye 17 gün kapalı kaldık. Ne varmış şu pazarcılarla, otobüsçülerde. Seçime az kaldı başkaaan , bunlar sana yol ve su olarak dönecek bilesin..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 13 Mayıs 22:45
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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